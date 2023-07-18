Kamuda tasarruf seferberliği! Birçok harcama azaltılacak
Asrın felaketi depremin yaralarını sarsmak için vergiler artırılırken, devlette de büyük bir tasaruf seferleği başlıyor. Tasarruf genelgesine göre taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören ve tanıtım giderleri gibi birçok harcama azaltılacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alımla ilgisi olmayan unsurlar dahil edilmeyecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildi. Buna göre taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.
BÜTÜN KURUMLARA GÖNDERİLDİ
Bakan Şimşek'in G20 dolayısıyla Hindistan'a gitmeden önce cuma günü imzaladığı tasarruf genelgesi dün bütün kamu kurumlarına gönderildi. Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin 30 Haziran 2021 tarihli tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı anımsatıldı.
Genelgeye göre, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamalar gözden geçirilecek. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik gerekli adımlar hızlı bir şekilde atılacak. Kurumlar, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek. Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.
İHALE VE MALİYET UYARISI
Faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için gayret gösterilecek.
28 TEMMUZ'A KADAR BİLDİRİLECEK
Kamu kurumları, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak.
İdareler, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.
FAALİYET DIŞI HARCAMAYA İZİN YOK
Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.
Mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama yapılmayacak.
İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurlar dahil edilmeyecek.
Yapılacak alımlarda ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarik sağlanacak.
Taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderler tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirilecek.
Temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda kurallara uyulacak.
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