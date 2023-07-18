Kamuda tasarruf seferberliği! Birçok harcama azaltılacak





İHALE VE MALİYET UYARISI



Faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için gayret gösterilecek.