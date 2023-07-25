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'Verim ve tasarruf' ekonomisi! Başkan Erdoğan'ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 16:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir çağrı yaptı ve "Verim, tasarruf ekonomisinden yana olalım. Tek çözüm istihdam ve üretim, politikamızda ısrarcıyız " dedi. Başkan Erdoğan'ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor? Önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınında ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.
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