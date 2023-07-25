'Verim ve tasarruf' ekonomisi! Başkan Erdoğan'ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir çağrı yaptı ve "Verim, tasarruf ekonomisinden yana olalım. Tek çözüm istihdam ve üretim, politikamızda ısrarcıyız " dedi. Başkan Erdoğan'ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor? Önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınında ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.

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