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Haberler Galeri AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

AK Parti, İstanbul başta olmak üzere her geçen gün nüfusu ile birlikte kentsel sorunları da artan büyükşehirleri rahatlatmak için düğmeye bastı. İstanbul'da nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, strateji kurullarıyla özel projeler üretiyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.07.2023 06:58
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AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

AK Parti, İstanbul başta olmak üzere her geçen gün nüfusu ile birlikte kentsel sorunları da artan büyükşehirleri rahatlatmak için düğmeye bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

Hazırlıkları devam eden proje kapsamında emeklilerden ve memleketine dönüş planı yapan vatandaşlardan başlayarak özel bir teşvik modeli geliştirilecek.

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AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

Bu kapsamda kalıcı olarak memleketine yerleşmek isteyenlere taşınma yardımı, Anadolu'da oturacağı evinde belli bir süre indirimli elektrik, su desteği verilmesi, işyeri kuracaklara uzun vadeli, düşük faizli kredi açılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

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AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

ÖNCELİKLİ SORUNLAR BELİRLENDİ

AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu Strateji Kurulu'nun önemli gündem maddelerini İstanbul, büyükşehirlerin sorunları ve yerel seçimlere dönük projeler oluşturdu. Kurul, daha önce İstanbul'un öncelikli sorunlarını şöyle belirlemişti:

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AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

"Kentsel dönüşüm, kaçak göçmenler, başıboş sokak hayvanları, trafik, artan kiralar, hayat pahalılığı, taksiciler, bazı mahallelerde oluşan suç grupları."