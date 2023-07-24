CHP'de iki kritik toplantı! Kim ne dedi? Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV operasyonu... Perde arkasını A Haber'de anlattı

Hafta sonu belediye başkanlarının ardından PM toplandı. CHP'yi karıştıran gizli toplantıda neler konuşuldu? Savaşın sonunda İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu tasfiye olacak? CHP bölünüyor mu? Kılıçdaroğlu kime gönderme yaptı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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