24 Temmuz 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'de neler oluyor? A Haber'de bomba kulis: Geçiş dönemi için Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçiyor
İnternete sızan gizli toplantı... Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları toplantısında yaşanan kavga... İBB belediye başkanlığına aday olurum diyen Bakırköy Belediye Başkanı ile ilgili servis edilen fotoğraflar... Kılıçdaroğlu'nun, "Geçmişi temiz birine genel başkanlığı bırakırım" açıklaması... Gazeteci Osman Diyadin ve Siyaset Bilimci Dr. Metin Özkan, CHP'de yaşanan kaset savaşları ve kavgaları A Haber'de değerlendirdi.