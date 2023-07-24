CHP'de neler oluyor? A Haber'de bomba kulis: Geçiş dönemi için Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçiyor

İnternete sızan gizli toplantı... Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları toplantısında yaşanan kavga... İBB belediye başkanlığına aday olurum diyen Bakırköy Belediye Başkanı ile ilgili servis edilen fotoğraflar... Kılıçdaroğlu'nun, "Geçmişi temiz birine genel başkanlığı bırakırım" açıklaması... Gazeteci Osman Diyadin ve Siyaset Bilimci Dr. Metin Özkan, CHP'de yaşanan kaset savaşları ve kavgaları A Haber'de değerlendirdi.

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