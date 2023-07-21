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Parkinson tedavisi için Türkiye’ye geldi! 24 yaşındaki gencin parkinsonla mücadelesi

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Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Parkinson tedavisi için Türkiye’ye geldi! 24 yaşındaki gencin parkinsonla mücadelesi

Halk arasında "yaşlılık hastalığı" olarak bilinen parkinson ile dünyada yaklaşık 10 milyon kişi mücadele ediyor. Parkinson gençlerde de görülebiliyor. 20 yaşında hastalığa yakalanan Özbek genç Azizbek Ramanov da hastalığa karşı savaş veriyor. 4 yıldır hastalığına çare arayan Ramanov tedavi için Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi. Tedavi süreci devam eden Özbek genç sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

20 yaşındaydı hastalığın pençesine düştüğünde. 4 yıldır aralıksız mücadele ediyor. Parkinson tedavisi için Türkiye'nin yolunu tuttu. Kendisini Türk doktorlarına emanet etti.

Halk arasında "yaşlılık hastalığı" olarak bilinen parkinsona gençler de yakalanabiliyor. Çağımızın en yaygın ve korkulu rüyalarından biri olan beyin hastalığı ile dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişi mücadele ediyor.

Parkinsona karşı savaş verenlerden biri de hastalığa 20 yaşında yakalanan Azizbek Ramanov. Özbek genç, 4 yıl önce vücudunun sağ tarafında yavaşlama ve bacağında titreme şikayeti ile hastaneye başvurmuş.

Kendisine parkinson tanısı konulan Ramanov süreç içinde tedavi umudunu Türkiye'ye taşıdı. Beyin ve sinir cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, hastalıkla mücadele eden Ramanov'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Beyin pili tedavisi ile hastalığı yenmeye çalışan Özbek genç sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Umudu Türk doktorları! Daha 20 yaşında UMUDU TÜRK DOKTORLARI! DAHA 20 YAŞINDA

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