15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz’un “Kanadı kırık” yetimleri! Şehitlerimizin kızları o gece yaşananları A Haber'e anlattı

15 Temmuz’un “Kanadı kırık” yetimleri! Şehitlerimizin kızları o gece yaşananları A Haber'e anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
ABONE OL
15 Temmuz’un “Kanadı kırık” yetimleri! Şehitlerimizin kızları o gece yaşananları A Haber’e anlattı

15 Temmuz gecesi millet FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine geçiş vermedi. Büyük bir kahramanlık mücadelesinin sergilendiği gecede FETÖ’cü hainler 251 vatan evladını şehit etti. Şehitlerden geriye de 378 yetim çocuk kaldı. O çocuklardan, Şehit Muhammed Fazlı Demir’in kızı Buse Helen Demir ve Şehit Mete Sertbaş’ın kızı Selin Sertbaş o gece ve daha sonra yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA