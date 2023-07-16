İstanbul’un dereleri kaderine terk edildi! Her mevsim manzara aynı

Kadıköy Kurbağalı Dere 6,7 km uzunluğunda Kadıköy'ün en büyük deresi ancak Kadıköylülerin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda zira yıllardır ıslah edilmeye çalışılıyor ancak herhangi bir şekilde başarılı olunmuyor zira burada yine kötü koku ve kirlilik hakim.

Dragos sahili hemen sağ tarafımda ise Dragos Deresi var Maltepe'den Marmara Denizi'ne doğru akıyor ve bu derede de durum diğer derelerde olduğu gibi aynı kötü bir koku ve kötü bir görüntü mevcut. Arnavutköy'de bulunan Bolluca Deresi burası da ne yazık ki o diğer derelerden farksız durumda değil kirlilik ve kötü koku hakim derecede hatta burada insan kirliliği olabildiğince fazla.