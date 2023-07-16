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İstanbul’un dereleri kaderine terk edildi! Her mevsim manzara aynı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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İstanbul’un dereleri kaderine terk edildi! Her mevsim manzara aynı

İstanbul'daki birçok derede kirlilik arttı, akan suyun rengi değişirken canlı popülasyonu da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevre sakinleri duyarsızlığa isyan etti. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Vallahi İmamoğlu beyefendi bize söz verdi dereler tertemiz olacak içinde balıklar olacak şu anda balık değil derede her şey var." diyerek tepki gösterdi.

Her mevsim manzara aynı. Akan su önlem alınmayınca kirlendi balıklar kıyıya vurdu çöp yığınları birikti. Megakentin dereleri kaderine terk edilmiş durumda...

İstanbul 7 tepeli 67 dereli muazzam bir şehir ancak bu muazzam şehirde yanlış altyapı çalışmaları yanlış belediye işleri ve yanlış dere politikaları neticesinde bu muazzam şehir inanılmaz bir hal alıyor. Riva Deresi geçtiğimiz aylarda pislikten fokurdayan görüntülerle gündem olmuştu ancak şu anda ise durum yine aynı şekilde öyle ki Riva Deresi'nin üstü tamamen siyaha bürünmüş durumda

Beykoz'da bulunan Küçükcu Deresi, Anadolu Hisarı ve Kandilli arasında yer alıyor ve buradan İstanbul Boğazı'na doğru akıyor. Küçüksu Deresi'nde de durum diğer derelerden farksız değil burada da tamamen kirlilik ve kötü koku her yere yayılmış durumda

Kadıköy Kurbağalı Dere 6,7 km uzunluğunda Kadıköy'ün en büyük deresi ancak Kadıköylülerin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda zira yıllardır ıslah edilmeye çalışılıyor ancak herhangi bir şekilde başarılı olunmuyor zira burada yine kötü koku ve kirlilik hakim.

Dragos sahili hemen sağ tarafımda ise Dragos Deresi var Maltepe'den Marmara Denizi'ne doğru akıyor ve bu derede de durum diğer derelerde olduğu gibi aynı kötü bir koku ve kötü bir görüntü mevcut. Arnavutköy'de bulunan Bolluca Deresi burası da ne yazık ki o diğer derelerden farksız durumda değil kirlilik ve kötü koku hakim derecede hatta burada insan kirliliği olabildiğince fazla.

Ve Küçükçekmece Menekşe Deresi. Dereden akan suyun rengi kirlilik nedeniyle kahverengiye dönüştü. Su yüzeyinde ise kirli tabaka oluştu. Menekşe Deresi, Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağladığı için Marmara Denizi de risk altında.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Tabii kokuyor sinek yapıyor kokudan duramazsın burada.

- Eskiden istavrit balığı vardı yok kalmadı biz kokudan duramıyoruz ki burada.

- Vallahi İmamoğlu beyefendi bize söz verdi dereler tertemiz olacak içinde balıklar olacak şu anda balık değil derede her şey var.

- Yıllardır çözülmeyen bir problemi yaşıyoruz. Bu sene daha da kötü oldu, sivrisinekler geceleri çok rahatsız etmeye başladı kokudan da durulmuyor.

- Küçüksu Deresi'nin filtresi var orada genelde pislikler olduğu için yağmurlarda falan burada pislikler birikiyor. Onlar birikince filtreleyemiyor haliyle bütün pislikler burada toplanıyor sonra dere kokmaya başlıyor. Geçen geldiler müdahale ettiler ama fayda etmiyor tabii kokuyor sinek yapıyor kokudan duramazsın burada.

- İnsanlar yiyor içiyor sonraya atıyor dereye. Belediye gelmiyor mu? Yok gelmiyor geniş bir çalışma olduğu için gelmiyor.

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Kaderine terk edildi! Vatandaş isyanda KADERİNE TERK EDİLDİ! VATANDAŞ İSYANDA

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