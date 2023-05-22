Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim manifestosunda söz vermişti! Aile destek sisteminde detaylar netleşti | Her aileye gelir güvencesi

Her ailede asgari bir sigortalının bulunması esas alınırken, işsiz bireylere istihdamda öncelik tanınacak. Gençler başta olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet ödeyecek.