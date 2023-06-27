İBB’nin Feshane’deki sergisine büyük tepki: İğrenç bir sergidir!

Feshane'deki sergide ahlaki değerler yok sayıldı. İBB'nin sapkınlığa desteği büyük tepki yağdı.

"İĞRENÇ BİR SERGİ"

A Haber'de sert tepki gösteren tiyatrocu bir vatandaş, "Ben bir tiyatrocu olarak bunun asla bir sanat bağlantısı olduğunu sanatla alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen gençlerin zihniyetini köreltmek amaçlı ve bizim gelenek göreneklerimizi, inançlarımızı yer altına indirebilmek adına yapılmış iğrenç bir sergidir. Sanatla hiçbir alakası yoktur. Eyüpsultan'da yapılması kastendir. Böyle bir rezilliği derhal buradan kaldırmalarını şahsım adına rica ediyorum." ifadelerini kullandı.