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İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki: İğrenç bir sergidir!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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İBB’nin Feshane’deki sergisine büyük tepki: İğrenç bir sergidir!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tasavvuf müzesi' diye açılan Feshane'de, LGBT propagandası yapıldı. İBB'nin sapkınlığa desteğine büyük tepki var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' diye açtığı Feshane'de LGBT propagandası yaptı.

Feshane'deki sergide ahlaki değerler yok sayıldı. İBB'nin sapkınlığa desteği büyük tepki yağdı.

"İĞRENÇ BİR SERGİ"

A Haber'de sert tepki gösteren tiyatrocu bir vatandaş, "Ben bir tiyatrocu olarak bunun asla bir sanat bağlantısı olduğunu sanatla alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen gençlerin zihniyetini köreltmek amaçlı ve bizim gelenek göreneklerimizi, inançlarımızı yer altına indirebilmek adına yapılmış iğrenç bir sergidir. Sanatla hiçbir alakası yoktur. Eyüpsultan'da yapılması kastendir. Böyle bir rezilliği derhal buradan kaldırmalarını şahsım adına rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GEZDİĞİMİZDE ŞOK OLDUK"

O görüntüleri kayda alan vatandaş "Biz bu sergiyi gezdiğimizde şok olduk. Türk milletinin örfüne ve dinine aykırı birçok görsel yer almaktaydı. Satanist ögeler, cinsellik, çıplaklık, LGBT misyonerliği ne varsa bu sergide yer alıyor." dedi.

SAPKINLIK VE REZİLLİK

Üniversite öğrencisi ise "Gençlerin sanata olan ilgisini Eyüpsultan gibi bir yerde daha çok güzel şeylerle karşılaşmak isterken maalesef tamamen sapkınlık ve rezillik içeren bir sergiyle karşı karşıya kaldım. Kınıyorum yapılanları." şeklinde konuştu.

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