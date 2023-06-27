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İBB’nin Feshane’deki sergisi büyük tepki topladı! İBB’nin sapkınlığa destek sergisi

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 09:40
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' diye açtığı Feshane'de LGBT propagandası yaptı. İBB'nin sapkınlığa desteği büyük tepki yağdı.
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İBB’nin sapkınlığa destek sergisi
İBB’nin sapkınlığa destek sergisi
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