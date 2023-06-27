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İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki: İğrenç bir sergidir!

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 15:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tasavvuf müzesi' diye açılan Feshane'de, LGBT propagandası yapıldı. İBB'nin sapkınlığa desteğine büyük tepki var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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