Memur ara zammında masadaki seçenekler! İşte kalem kalem memur zammı beklentileri! Öğretmen polis hemşire maaşları...
Asgari ücrete yılın ikinci yarısı için yüzde 34 zam yapılırken artık gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Peki öğretmen, polis, bekçi, hemşire, din görevlisi, hakim maaşlarına yapılacak zam miktarlarında beklenti ne kadar? İşte detaylar...
Asgari ücret maaşına yapılan zam ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.
NASIL HESAPLANACAK?
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da ortaya çıkmış olacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemeyle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuzda Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söyledi.
İŞTE POLİS ÖĞRETMEN HEMŞİRE MAAŞLARINDAKİ BEKLENTİ
Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını duyurmasının ardından, 6 aylık enflasyon ve refah payı da eklenerek yeni maaşlar ortaya çıkacak.
Buna göre orantı göz önüne alındığında polis maaşlarının 19.130 TL'den 33.321 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Hemşire maaşıları ise 16.900 liradan 30 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
Hakim maaşları 40.500 TL'den 64 bin 310 TL'ye yükselebilir.
Öğretmen maaşlarının 14 bin 700 TL'den 26 bin 890 liraya yükselmesi bekleniyor.
Din görevlisi maaşlarının 13 bin 950 TL'den 25 bin 800 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Bekçi maaşlarının 15 bin 170 TL'den 27 bin 580 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
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