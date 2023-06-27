Memur ara zammında masadaki seçenekler! İşte kalem kalem memur zammı beklentileri! Öğretmen polis hemşire maaşları...

NASIL HESAPLANACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da ortaya çıkmış olacak.