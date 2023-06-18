James Franklin Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Başkan Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan...

İSVEÇ VE NATO MESELESİ

Sadece Başkan Biden için değil, aynı zamanda F-16 satışını onaylaması gereken ABD Senatosunu içinde önemli bir husus, elbette İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerle kaydedilmedir. Bu konu İsveç ve Türkiye arasında bir mesele. Bir yılı aşkın bir süre önce imzalanmış bir mutabakat var. İsveç bunu uygulamak için çalışıyor ve biz de bu konunun çözümü kavuşmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun geri kalanıyla ilişkileri açısından çok önemli. Ancak daha önemlisi, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı ortak bir tutum sergilememiz açısından çok önemli.