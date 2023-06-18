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James Franklin Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Başkan Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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James Franklin Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Başkan Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan...

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, A Haber'e özel dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin yeni dönemki dış politika hedeflerini "Türkiye bir istikrar adası olma yolunda" şeklinde tanımlayan Jeffrey, Türk-Amerikan ilişkileri, F-16 ve İsveç'in NATO üyeliği tartışmasına ilişkin de özel yorumlarda bulundu. Seçim sonrası Başkan Erdoğan ile Biden arasındaki diyaloğa da değinen Jeffrey, diğer yandan Başkan Erdoğan’ın yani Kabinesi’nde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen eski MİT Başkanı Hakan Fidan ile ilgili de çarpıcı tespitlere imza attı.

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, A Haber'de "Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye-ABD ilişkileri, F-16 meselesi, İsveç'in NATO üyeliği" konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Jeffrey, Başkan Erdoğan'ın yani Kabinesi'nde Dışişleri Bakanlığı görevine getirdiği eski MİT Başkanı Hakan Fidan ile ilgili de çarpıcı tespitlerde bulundu.

James Franklin Jeffrey'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"HAKAN FİDAN MÜKEMMEL BİR SEÇİM…"

Öncelikle beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hakan Fidan'ın ne kadar mükemmel bir seçim olduğu sadece benim görüşüm değil, onunla birlikte çalışmış olan tüm Amerikalıların ve bölgedeki çeşitli görevlerinde muhatap olduğu insanların görüşüdür. Kendisi 2008-2010 yılları arasında dönemin Başbakanı Erdoğan'ın dış politika danışmanı olduğu dönemden tanıyorum.

Mükemmel bir muhataptı. Oldukça tecrübelidir. Askeri bir geçmişi var. Nükleer enerji konunda bir geçmişi var. ABD'yi kesinlikle çok iyi tanıyor. Bölgeyi çok iyi tanıyor. Kendisi ile iyi bir işbirliği içinde olacağımızdan ve Antony Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) ile ilişkilerinin çok güçlü olacağından eminim.

Bence sahip olacağınız şey istikrar olacaktır. Erdoğan hükümeti son birkaç yıldır izlediği politikayı sürdürmek için halktan yetki aldı. Bu politikalar çok akıllıca dostluklar inşa etti. Başkan Erdoğan'ın bugün ya da dün söylediği gibi bölge genelinde Suudi Arabistan, BAE, Mısır, İsrail ile ve diğer devletlere dostluklar kuruldu.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Ayrıca ABD ile olan anlaşmazlıkları çözmek için çok çalıştı. Biden yönetiminin Türkiye'ye bu büyük F-16 satışının desteklenmesinin bir nedeni de budur ve bu konuda ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyoruz.

"BAŞKAN ERDOĞAN İLE İYİ BİR BAŞLANGIÇ…"

Bence yönetimleri Başkan Erdoğan ile iyi bir başlangıç yaptı. Başkan Biden Türkiye'yi başarılı bir seçim geçirdiği ve Başkan Erdoğan'ı kazandığı için tebrik etmekte gecikmedi. Başkan Biden ayrıca bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.

İSVEÇ VE NATO MESELESİ

Sadece Başkan Biden için değil, aynı zamanda F-16 satışını onaylaması gereken ABD Senatosunu içinde önemli bir husus, elbette İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerle kaydedilmedir. Bu konu İsveç ve Türkiye arasında bir mesele. Bir yılı aşkın bir süre önce imzalanmış bir mutabakat var. İsveç bunu uygulamak için çalışıyor ve biz de bu konunun çözümü kavuşmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun geri kalanıyla ilişkileri açısından çok önemli. Ancak daha önemlisi, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı ortak bir tutum sergilememiz açısından çok önemli.

"İSVEÇ BİR TÜRK'Ü TÜRKİYE'YE İADE ETME SÜRECİNDE"

Diplomatik notanın maddelerini görmek gerekiyor. Ondan alıntılar gördük ancak her şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey İsveç'in bazılarının mümkün olmayacağını düşündüğü peç çok adım attığı. Bir Türk'ü Türkiye'ye iade etme sürecindeler ve yeni bir terörle mücadele yasası çıkardılar. İsveç hükümetinin ifade özgürlüğü konusunda yapabileceklerinin bir sınırı olduğu açık bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ancak bu hem Türkiye hem de İsveç ve tabii ki NATO ittifakı için çok önemi bir adım.

Jeffrey: Erdoğan ve Fidan... JEFFREY: ERDOĞAN VE FİDAN...

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