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Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi! Enerjide neler yapıldı? Neler yapılacak? A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi! Enerjide neler yapıldı? Neler yapılacak? A Haber’de anlattı

Türkiye Yüzyılı'nda dışa bağımlılığı bitirecek hamleler neler olacak? Yeni diplomasi vizyonu Türkiye'yi küresel ölçekte nasıl konumlandıracak? Gazeteci Yusuf Alabarda, katıldığı Satır Arası programında Kato dağındaki petrol keşfi müjdesini ve Türkiye'nin enerji hamlelerini değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nda keşfedilen petrol rezervlerinden günlük petrol üretimi 15 bin varile ulaşırken yeni rezerv alanları için de çalışmalar sürüyor.Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, yapılan petrol keşifleri ile Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor.

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce Gabar'da, ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarına çevrildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da petrol aramalarına başlandı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Peki Türkiye Yüzyılı'nda dışa bağımlılığı bitirecek hamleler neler olacak? Yeni diplomasi vizyonu Türkiye'yi küresel ölçekte nasıl konumlandıracak? Gazeteci Yusuf Alabarda, katıldığı Satır Arası programında Kato dağındaki petrol keşfi müjdesini ve Türkiye'nin enerji hamlelerini değerlendirdi.

KADER ÇABAYA AŞIKTIR

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kader çabaya aşıktır diye çok güzel bir söz var siz bu konularla ilgili adım atarsanız Cudi, Gabar gibi Kato gibi yerlerde bir şeyler bulabilirsiniz. Bugüne kadar bununla ilgili Bismillah deyip sahaya inmemişsiniz.

Ben bizzat kendim bir toplantıda Berat Albayrak'ın ağzından dinleme şansım olmuştu Enerji Bakanlığı döneminde bu gemiler alınırken nasıl bir bürokratik direnç mekanizmasıyla karşı karşıya kaldığını bürokrasinin içerisinden isimlerin o kadar paramız yok ki onu alamayız ki falan şeklindeki hususları dinlediğini ve sonunda kendisini siz bu işin teknokratısınız yani burada petrol arayacak olansınız bunu alım işi devletin işi dolayısıyla bakanlık olarak biz bunu söylüyorsak bütçe bizim işimiz öyle zorluklar.

Petrolde 3. müjde Kato’dan!

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