Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi! Enerjide neler yapıldı? Neler yapılacak? A Haber’de anlattı

Ben bizzat kendim bir toplantıda Berat Albayrak'ın ağzından dinleme şansım olmuştu Enerji Bakanlığı döneminde bu gemiler alınırken nasıl bir bürokratik direnç mekanizmasıyla karşı karşıya kaldığını bürokrasinin içerisinden isimlerin o kadar paramız yok ki onu alamayız ki falan şeklindeki hususları dinlediğini ve sonunda kendisini siz bu işin teknokratısınız yani burada petrol arayacak olansınız bunu alım işi devletin işi dolayısıyla bakanlık olarak biz bunu söylüyorsak bütçe bizim işimiz öyle zorluklar.

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