Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi! Enerjide neler yapıldı? Neler yapılacak? A Haber'de anlattı
Türkiye Yüzyılı'nda dışa bağımlılığı bitirecek hamleler neler olacak? Yeni diplomasi vizyonu Türkiye'yi küresel ölçekte nasıl konumlandıracak? Gazeteci Yusuf Alabarda, katıldığı Satır Arası programında Kato dağındaki petrol keşfi müjdesini ve Türkiye'nin enerji hamlelerini değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nda keşfedilen petrol rezervlerinden günlük petrol üretimi 15 bin varile ulaşırken yeni rezerv alanları için de çalışmalar sürüyor.Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, yapılan petrol keşifleri ile Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor.
Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce Gabar'da, ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarına çevrildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da petrol aramalarına başlandı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Peki Türkiye Yüzyılı'nda dışa bağımlılığı bitirecek hamleler neler olacak? Yeni diplomasi vizyonu Türkiye'yi küresel ölçekte nasıl konumlandıracak? Gazeteci Yusuf Alabarda, katıldığı Satır Arası programında Kato dağındaki petrol keşfi müjdesini ve Türkiye'nin enerji hamlelerini değerlendirdi.
KADER ÇABAYA AŞIKTIR
İşte o açıklamalardan satır başları;
Kader çabaya aşıktır diye çok güzel bir söz var siz bu konularla ilgili adım atarsanız Cudi, Gabar gibi Kato gibi yerlerde bir şeyler bulabilirsiniz. Bugüne kadar bununla ilgili Bismillah deyip sahaya inmemişsiniz.
Ben bizzat kendim bir toplantıda Berat Albayrak'ın ağzından dinleme şansım olmuştu Enerji Bakanlığı döneminde bu gemiler alınırken nasıl bir bürokratik direnç mekanizmasıyla karşı karşıya kaldığını bürokrasinin içerisinden isimlerin o kadar paramız yok ki onu alamayız ki falan şeklindeki hususları dinlediğini ve sonunda kendisini siz bu işin teknokratısınız yani burada petrol arayacak olansınız bunu alım işi devletin işi dolayısıyla bakanlık olarak biz bunu söylüyorsak bütçe bizim işimiz öyle zorluklar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Şartları ve başvuru tarihi hakkında detaylar...
- 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...
- Karatay diyetinde 3 önemli kural! Canan Karatay 'sadece bunları yapın' dedi! Vücuttaki toksinleri atmak için...
- Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
- YKS 2023 soru ve cevap anahtarı PDF İNDİR ösym.gov.tr! TYT Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal bilimler, Coğrafya, Din! YKS A-B-C-D cevap anahtarı!
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT 2023 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı? 2023 öğrenci Twitter, Facebook yorumları...
- ÖSYM YKS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR! AYT, TYT, YDT...
- BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! Oğlundan ve kızından kısa, uzun, anlamlı, yeni, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri
- YKS AYT - YDT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? AYT - YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?
- Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ödemeler başladı mı? 1. ve 2. tur seçim görevlisi ücret tarihleri...