12 Haziran 2023, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2 yeni isim daha! CHP kulisleri yangın yeri...
Seçimlerde yaşadığı büyük hezimet sonrası istifaya yanaşmayan ve seçimin faturasını MYK üyelerine kesen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde bazı isimler bayrak açarak adaylık için kolları sıvadı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler çalışmalara başlarken, AK Parti İzmir Milletvekili iki ismin daha adaylık için hazırlandığı A Haber ekranlarında kulis bilgisi olarak paylaştı. Bursalı ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde İYİ Parti'nin reklam çalışmalarına belediye bütçesinden büyük bir miktarla destek verdiğini de belirtti. İşte detaylar...