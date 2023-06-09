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CHP'li Eren Erdem'den Başkan Erdoğan'a yönelik küstah benzetme

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Giriş: 09.06.2023 18:35
Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası mağlubiyeti durumunda istifa edeceğine namus ve şeref sözü veren ancak seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Bay Kemal'in yeni MYK'sında Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Eren Erdem, Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetmede bulundu. İşte detaylar... .
Başkan Erdoğan’a yönelik küstah benzetme
Başkan Erdoğan'a yönelik küstah benzetme
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