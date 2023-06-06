Türk kızına GKRY’de ırkçı saldırı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de: Konunun takipçisiyiz vatandaşlarımız yalnız değildir

TÜRK KIZINA GKRY'DE SALDIRI

Asya ile ilgili tüm talimatları verdim. Rum kesiminden konuyu araştırmalarını istedim. GKRY beni arayarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Bizim vatandaşlarımız sahisiz değildir. Kızımızı 2 metreden aşağıya atmışlar.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Türkü genç kız, cuma gecesi arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde dehşeti yaşadı. 25 yaşındaki Asya Karaali, eğlenmek için gittikleri mekanda 3 Rum erkeği tarafından darbedildi. Dişleri ve parmağı kırılan Karaali, 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını söyledi. Asya Karaali'ye kabusu yaşatan 2 Rum tutuklandı.