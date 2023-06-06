06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türk kızına GKRY'de ırkçı saldırı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: Konunun takipçisiyiz vatandaşlarımız yalnız değildir

Türk kızına GKRY'de ırkçı saldırı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: Konunun takipçisiyiz vatandaşlarımız yalnız değildir

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
ABONE OL
Türk kızına GKRY’de ırkçı saldırı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de: Konunun takipçisiyiz vatandaşlarımız yalnız değildir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Çankaya Köşkü'ndeki göreve başlama törenine katılan Tatar, Kıbrıs davası için Türkiye'nin devam eden çabalarından dolayı teşekkür etti. Tatar ayrıca GKRY'de saldırıya uğrayan Türk Kızı Asya ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tatar "Konunun takipçisiyiz, vatandaşlarımız yalnız değildir" ifadelerini dedi. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen ve yemin törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

GEÇMİŞTE GÖREV YAPAN TÜM BAKANLARA TEŞEKKÜR

Muhteşem bir törendi. Çankaya'da da yemekte buluştuk. Türkiye Yüzyılı'nın nasıl şekillendiğini gördük. Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişte görev yapan tüm bakanlara da teşekkür ediyorum.

ACILARI HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Son 5 yılda çok acılar yaşadık. Pandemi sonrası ekonomik krizler ve sonrasında da 6 Şubat depremleri. Bu acıları hep birlikte yaşadık. Deprem bölgesinde gece gündüz çalışan tüm geçmiş bakanları selamlıyorum. Yeni bakanları da kutlamak istiyorum. Geleceğe daha da umutla bakacağız. Cevdet Yılmaz'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığı konuşmada Kıbrıs'tan bahsetti.

TÜRK KIZINA GKRY'DE SALDIRI

Asya ile ilgili tüm talimatları verdim. Rum kesiminden konuyu araştırmalarını istedim. GKRY beni arayarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Bizim vatandaşlarımız sahisiz değildir. Kızımızı 2 metreden aşağıya atmışlar.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Türkü genç kız, cuma gecesi arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde dehşeti yaşadı. 25 yaşındaki Asya Karaali, eğlenmek için gittikleri mekanda 3 Rum erkeği tarafından darbedildi. Dişleri ve parmağı kırılan Karaali, 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını söyledi. Asya Karaali'ye kabusu yaşatan 2 Rum tutuklandı.

Türk kıza ırkçı saldırıda yeni gelişme!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA