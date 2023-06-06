Türk kızına GKRY'de ırkçı saldırı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: Konunun takipçisiyiz vatandaşlarımız yalnız değildir
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Çankaya Köşkü'ndeki göreve başlama törenine katılan Tatar, Kıbrıs davası için Türkiye'nin devam eden çabalarından dolayı teşekkür etti. Tatar ayrıca GKRY'de saldırıya uğrayan Türk Kızı Asya ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tatar "Konunun takipçisiyiz, vatandaşlarımız yalnız değildir" ifadelerini dedi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen ve yemin törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
GEÇMİŞTE GÖREV YAPAN TÜM BAKANLARA TEŞEKKÜR
Muhteşem bir törendi. Çankaya'da da yemekte buluştuk. Türkiye Yüzyılı'nın nasıl şekillendiğini gördük. Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişte görev yapan tüm bakanlara da teşekkür ediyorum.
ACILARI HEP BİRLİKTE YAŞADIK
Son 5 yılda çok acılar yaşadık. Pandemi sonrası ekonomik krizler ve sonrasında da 6 Şubat depremleri. Bu acıları hep birlikte yaşadık. Deprem bölgesinde gece gündüz çalışan tüm geçmiş bakanları selamlıyorum. Yeni bakanları da kutlamak istiyorum. Geleceğe daha da umutla bakacağız. Cevdet Yılmaz'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığı konuşmada Kıbrıs'tan bahsetti.
TÜRK KIZINA GKRY'DE SALDIRI
Asya ile ilgili tüm talimatları verdim. Rum kesiminden konuyu araştırmalarını istedim. GKRY beni arayarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Bizim vatandaşlarımız sahisiz değildir. Kızımızı 2 metreden aşağıya atmışlar.
NE OLMUŞTU?
Kıbrıs Türkü genç kız, cuma gecesi arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde dehşeti yaşadı. 25 yaşındaki Asya Karaali, eğlenmek için gittikleri mekanda 3 Rum erkeği tarafından darbedildi. Dişleri ve parmağı kırılan Karaali, 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını söyledi. Asya Karaali'ye kabusu yaşatan 2 Rum tutuklandı.
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