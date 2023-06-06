Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?

Orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz halen devam ediyor. Elinde altın olan vatandaşlar satış için acele etmemeli. Bankaların alım-satış arasında geniş bir bant var. Bununda önümüzdeki haftalarda normalleşeceğini göreceğiz. Bu zamanlarda alım yapmak daha karlı olabilir. Altın alacakların biraz beklemeleri daha isabetli olabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararını görmek lazım."

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