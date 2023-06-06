06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?

Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
ABONE OL
Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?

Vatandaşlar altın piyasasını yakından takip ediyor. Son dönemde artışlar yaşanıyor. Peki altının yönü bundan sonra ne olur? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Merak edilen tüm sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.

Altın piyasasında beklentiler ne yönde? Altın yatırım aracı olmaya devam edecek mi? Altın piyasasında beklenti ne yönde? Altın yatırım aracı olmaya devam edecek mi? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Merak edilen sorulara İslam Memiş'in cevapları:

"Ons altın şu anda bin 960 dolar seviyesinde stabil durumunu hala devam ettiriyor. 1.968 dolar seviyesinin kırılması biraz zor. Kısa vadede 1910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. Benim altın olarak yönüm negatif. Altın şu anda dolar endeksli olarak yükseliş gösteriyor.

Gram altın dolar kurundan almış olduğu destekle güne yükselişle başladı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 1.380 TL seviyesinde seyrediyor. 1350/1400 TL arasını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz. Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir.

Orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz halen devam ediyor. Elinde altın olan vatandaşlar satış için acele etmemeli. Bankaların alım-satış arasında geniş bir bant var. Bununda önümüzdeki haftalarda normalleşeceğini göreceğiz. Bu zamanlarda alım yapmak daha karlı olabilir. Altın alacakların biraz beklemeleri daha isabetli olabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararını görmek lazım."

Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte cevap... ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI? İŞTE CEVAP...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA