İYİ Parti’de ’derin’ kriz! Aytun Çıray, Meral Akşener’i yalancılıkla itham etti

"OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM"

İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamış, Meral Akşener'i hedef almıştı.



Çıray, partinin oy oranının barajın altına düştüğü itiraf etmişti.

Bir başka açıklamasında İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef almış, Meral Akşener'e de 'onursuz' göndermesinde bulunmuştu.

Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, eski danışmanı Aytun Çıray ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.