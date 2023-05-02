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İYİ Parti'de 'derin' kriz! Aytun Çıray, Meral Akşener'i yalancılıkla itham etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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İYİ Parti’de ’derin’ kriz! Aytun Çıray, Meral Akşener’i yalancılıkla itham etti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener’i yine bombaladı. Liste krizi sonrası derin kopuş yaşayan Meral Akşener'in partisinde çarşı pazar karıştı. Aytun Çıray'ın istifası ile ilgili konuşan Akşener, İzmir'de Müsavat Dervişoğlu'nun ön seçime girip birinci çıktığını, Çıray'ın seçime girmediğini dile getirdi. Akşener'in bu sözlerine yanıt gecikmedi... Twitter üzerinden paylaşım yapan Aytun Çıray, "Hakkımda konuyu saptıran eksik, gerçek dışı konuştu" diyerek Akşener'i yalancılıkla itham etti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığından çekilmişti. Daha önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirten Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulunan Çıray, yine bombaladı. Akşener bir televizyonun canlı yayınında Çıray'ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak "Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıraları kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi" şeklinde konuştu.

ÇIRAY SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine sosyal medya hesaplarından yanıt veren Aytun Çıray, 'konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı' değerlendirmesinde bulundu. Çıray'ın paylaşımı şu şekilde: "Sayın Meral Akşener, Sayın Fatih Altaylı'ya hakkımda konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu. Bu defa kapsamlı bir şekilde yapacağım meşru müdafaa hakkımı seçim sonrasına erteliyorum."

"OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM"
İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamış, Meral Akşener'i hedef almıştı.

Çıray, partinin oy oranının barajın altına düştüğü itiraf etmişti.

Bir başka açıklamasında İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef almış, Meral Akşener'e de 'onursuz' göndermesinde bulunmuştu.

Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, eski danışmanı Aytun Çıray ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

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