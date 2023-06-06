06 Haziran 2023, Salı
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İYİ Partili Aytun Çıray’ın istifası ne anlama geliyor? Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı olan Aytun Çıray, “Meral Akşener ile Türk toplumu arasında güven bunalımı oluştu” diyerek istifa etti. İstifa metninin sonunda ise CHP’de kendisi hariç neredeyse bütün koltukları değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. İYİ Parti’de neler oluyor? Aytun Çıray’ın istifasının arka planında ne var? Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ile siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi.