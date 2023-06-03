Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı! Gözler Başkan Erdoğan ve yeni Kabine’de

Dünya ve Türkiye Ankara’da yapılacak törenlere kitlenmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli’den mazbatasını alacak ve TBMM’de yemin ederek yeni dönemi resmen başlatacak. Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeği olan yemin töreninden son Başkan Erdoğan Anıtkabir’e gidecek oradan da Külliye’ye geçecek Burada yapılacak göreve başlama töreninde Türkiye’ye ve dünyaya hitap edecek akşam saatlerinde ise Türkiye Yüzyılı’nın yeni Kabinesi belli olacak olacak Yeni dönemin değerlendirmelerini A K Parti yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin değerlendirdi.

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