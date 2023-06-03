03 Haziran 2023, Cumartesi
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Türkiye heyecanla bekliyor | Başkan Erdoğan yemin edip Kabine’yi açıklayacak! Tüm gözler Ankara’da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli’den mazbatasını alacak ve yemin ederek resmen göreve başlayacak. Başkan Erdoğan, yemin ettikten sonra Anıtkabir'e, ardından da Külliye'ye geçecek. Günün sonunda yeni Kabine'yi açıklayacak. Gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter değerlendirdi.