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İşte yeni kabinenin şifreleri! Emin Pazarcı isim isim A Haber'de yorumladı

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Giriş: 04.06.2023 00:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sürpriz listeyi A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Emin Pazarcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazarcı, ekonomi alanında ciddi adımlar atılacağını söylerken "Kabine içinde çok mesajlar var. Bir mücadelenin devam mesajı da var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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