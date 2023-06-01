Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahte başarı hikayesi! Ferhat Murat canlı yayında rakamlarla ortaya koydu

13 tane seçimi kaybedip bundan bir başarı çıkarıyor olmak çok anlamlı değil. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranı 51,79'du. Muhalefet blokunda Ekmelleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş vardı ve toplam oy oranları 48,2 oldu. 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan 52,54 alırken Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun toplam oy oranı 47,25 geldi. Şimdi 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm muhalefet bileşenlerinin desteği ile beraber aldığı oy oranı da 47.8 oldu. Yani orta bir başarı yok. Burada CHP'nin oyunu yüzde 25'ten yüzde 47'ye çıkarma gibi bir durum yok.