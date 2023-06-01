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HDP'den "çözülüyoruz" sinyali mi? CHP ve İYİ Parti neler bekliyor?

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 11:16
Cezaevinden çıkmak için HDP destekli 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açıktan destek veren Selahattin Demirtaş seçimi Başkan Erdoğan’ın kazanmasının ardından partisi HDP’ye ateş püskürüp siyaseti bıraktığını açıkladı. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu seçimin faturasını parti yönetimine kesti ve istifalarını istedi. İYİ Parti’de ise Meral Akşener’in koltuğu bırakması istedi. Siyaset gündeminin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat değerlendirdi.
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