30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'de! Muhalefet sert tepki: Bizi kadın düşmanı yaptılar!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'de! Muhalefet sert tepki: Bizi kadın düşmanı yaptılar!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2023 17:04
Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Yapıcıoğlu, "Seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HÜDA PAR Genel Başkanı A Haber’de
HÜDA PAR Genel Başkanı A Haber'de
İstanbul’da kaç seçmen sandığa gitmedi?
İstanbul’da kaç seçmen sandığa gitmedi?
Keles ve Kelkit Erdoğan dedi!
Keles ve Kelkit "Erdoğan" dedi!
İşte o karenin hikayesi!
İşte o karenin hikayesi!
Sakarya istikrar ve güveni tercih etti!
Sakarya istikrar ve güveni tercih etti!
Başkan Erdoğan’dan muhalefete net mesaj
Başkan Erdoğan'dan muhalefete net mesaj
Mevlüt Karakaya A Haber’de
Mevlüt Karakaya A Haber'de
YSK resmen duyurdu! Kesin sonuçlar açıklandı
YSK resmen duyurdu! Kesin sonuçlar açıklandı
İYİ Parti’de fatura Akşener’e kesildi
İYİ Parti'de fatura Akşener'e kesildi
Başkan Erdoğan’ın rekor oy aldığı ilçeler
Başkan Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçeler
Hamza Dağ A Haber’de
Hamza Dağ A Haber'de
Seçim sonrası ilk buluşma! Gözler Erdoğan’da
Seçim sonrası ilk buluşma! Gözler Erdoğan'da
Daha Fazla Video Göster