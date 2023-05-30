HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'de! Muhalefet sert tepki: Bizi kadın düşmanı yaptılar!

Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Yapıcıoğlu, "Seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı." dedi.

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