Zafer Cumhur İttifakı’nın | BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de

AHaber CANLI YAYIN 28 Mayıs'ta Türkiye cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tekrar sandık başına ve tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yaptı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 300 binden fazla oy farkı attı. Hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı'nda zafer Cumhur İttifakı'nın oldu. SEÇMEN 28 MAYIS'TA NE MESAJ VERDİ? Bunda sonra süreç nasıl işleyecek? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de soruları yanıtlıyor. Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar: Cumhur İttifakı'mız çoğunluğu Meclis'te sağladı. Tüm seçilen milletvekillerine hayırlı olsun. Vatansever milletvekillerine hayırlı olmasını diliyorum. Yoksa terör örgütlerine hizmet amacıyla Meclis'e gelenlere inşallah bundan sonra fırsat verilmez. Ya da böyle davranmaya artık onlar da devam etmez. Bunu yeni bir dönem olarak görürler. Artık terör örgütleri ile aralarına mesafe koyarlar diye düşünüyorum. Ayrıntılar geliyor... A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN