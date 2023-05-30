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Zafer Cumhur İttifakı’nın | BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Zafer Cumhur İttifakı’nın | BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de

Türkiye kararını verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber’de soruları yanıtlıyor. Mustafa Destici, "Milletimiz tercihini ortaya koydu. İnşallah muhalefet artık terör örgütleri arasına mesafe koyar." dedi.

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