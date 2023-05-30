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Başkan Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçeler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Başkan Erdoğan’ın rekor oy aldığı ilçeler

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçeler nereler? A Haber ekipleri tek tek o noktalardan aktardı. A Haber muhabirleri Esra Arpa ve Selman Kutlu detayları aktardı.

Türkiye 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Millet kararını verdi. Türkiye Yüzyılı'nın kapısı Başkan Erdoğan'la açıldı.

A Haber ekipleri Başkan Erdoğan'a rekor oy çıkan illerden son durumu aktardı.

YEŞİLLİ 'TÜRKİYE YÜZYILI'NI TERCİH ETTİ

Rekor oy çıkan ilçelerden biri Mardin Yeşilli oldu. Yeşilli, yüzde 76,59 oy oranıyla "Erdoğan" dedi.

DÜNYAYA BİR MESAJ GİTTİ

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, "Yeşilli halkı Mardin'deki rekorunu elden bırakmadı. Aziz vatandaşlarımız çok duyarlı davrandılar. Buradan bir mesaj gitti dünyaya. Biz bölünmeyeceğiz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere çok büyük bir cevap vermiştir." dedi.

İYİDERE YÜZDE 86 İLE 'ERDOĞAN' DEDİ

Başkan Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçelerden biri de Rize İyidere oldu.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Rekorumuzu bir nebze tazelemiş olduk. Cumhurbaşkanına sahip çıktı. En büyük özveriyi de vatandaşımız yaptı." dedi.

Başkan Erdoğan’ın rekor oy aldığı ilçeler BAŞKAN ERDOĞAN'IN REKOR OY ALDIĞI İLÇELER

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