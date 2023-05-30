Başkan Erdoğan’ın rekor oy aldığı ilçeler

İYİDERE YÜZDE 86 İLE 'ERDOĞAN' DEDİ

Başkan Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçelerden biri de Rize İyidere oldu.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Rekorumuzu bir nebze tazelemiş olduk. Cumhurbaşkanına sahip çıktı. En büyük özveriyi de vatandaşımız yaptı." dedi.