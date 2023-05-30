30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de | Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de | Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2023 13:42
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Dağ, “CHP’de genel başkan yarışı olacak gibi görünüyor” dedi. “Ekonomide enerji politikaları hız kazanacak” ifadelerini kullanan Dağ, “Geçmiş dönem savunma sanayii ve teknoloji ile anıldı yeni dönem enerji ile anılacak.” şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamza Dağ A Haber’de
Hamza Dağ A Haber'de
Yeni Kabine ne zaman belli olur?
Yeni Kabine ne zaman belli olur?
Koltuğu bırakmamak için yeni hesaplar!
Koltuğu bırakmamak için yeni hesaplar!
Devleti hedef alan bir yapı vardı karşımızda
"Devleti hedef alan bir yapı vardı karşımızda"
Senin için Reis!
Senin için Reis!
O fırın böyle mühürlendi
O fırın böyle mühürlendi
Genel seçim sonuçları açıklanıyor
Genel seçim sonuçları açıklanıyor
Seçim ajansla kazanılmaz!
Seçim ajansla kazanılmaz!
Girdiği her seçimi kazandı
Girdiği her seçimi kazandı
Moskova’ya İHA’lı saldırı!
Moskova’ya İHA’lı saldırı!
İYİ Parti’de hangi kararlar alınacak?
İYİ Parti’de hangi kararlar alınacak?
Erdoğan mazbatasını ne zaman alacak?
Erdoğan mazbatasını ne zaman alacak?
Daha Fazla Video Göster