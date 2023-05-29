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Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan A Haber'de çarpıcı CHP seçmeni analizi: "Erdofobi" içindeler...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı’dan A Haber’de çarpıcı CHP seçmeni analizi: Erdofobi içindeler...

Son dakika haberi... 28 Mayıs'ta seçmen ne mesaj verdi? Seçim anketleri neden yanıldı? Seçim sonuçlarına en yakın anketleri veren Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Millet kararını verdi, Türkiye kazandı. 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine zaferle çıktı.

Peki seçim sonuçları ne anlatıyor? Seçmen 28 Mayıs'ta ne mesaj verdi? Seçim anketleri neden yanıldı? Anket firmalarının 28 Mayıs karnesi ne? Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu istifa eder mi?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biraz sonuçtan emin oluyoruz fakat tereddüt şu oluyor gerilimi şu yapıyor 52 mi olacak 53 mü olacak 54 mü olacak o tip gerilimler oluyor. Mesleki açıdan psikolojimi söyledim. Çünkü iyi kötü anlıyorsunuz nerede biteceğini seçimden önceki anketlerde.

Velhasıl alıştık 35 sene oldu benim çünkü. 2011'de de böyle bir 49,5 – 50 deyip AK Parti yine 49,5 – 50 ile kazanmıştı orada da bir rekorumuz vardı.

9 PUANLIK HATA OLMAZ

Birinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'nu 50,5 – 51 ile birinci bulanlara çok kızamıyorum onlar teknik hata yapmış olabilirler çünkü örneklemi doğru dürüst yapmadığınız zaman hatta seçime bir iki ay kala yapılan anketlerde böyle 51 – 52 çıkabilirdi fakat böyle 52 ile 53 ile Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak diye sonuç veren arkadaşlara açıkçası baya bir içerledim çünkü bu boyutta nasıl hata yaparlar diye düşündüm çünkü 9 puanlık hata olmaz.

ONLARA ÜZÜLDÜM

44,5 ya da 44,8 alan bir kişi birinci tur için söylüyorum siz 53,5 veriyorsunuz 9 puan sapma var olmaz. Onlara üzüldüm. Sebeplerine burada yine de girmek istemiyorum.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ: OY VERECEĞİNİ SÖYLEMEKTEN ÇEKİNİYORLAR

Sosyal medyada muhalefetin daima bir linç tarzı var. Bu Yunanistan'da da oldu. Bu sefer AK Parti'ye veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecek seçmenler baya bir tedirgin olarak cevap verdiler anketlere eskiden bunun tersiydi muhalif olanlar zor cevap veriyordu şimdi son 2-3 yıldır bakıyorum böyle Twitter'daki diğer sosyal medyadaki baskılardan çekinen AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecek seçmenler anketlerde de hepsi değil tabii ama bir kısmı zor cevap veriyor.

7-8 puan var ki işte kararsızım diyor söylemek istemiyor. Siz biraz ısrar ederseniz Erdoğan'a oy vereceğim diyor. Bu Yunanistan'da da yaşandı. Orada da mesela sosyal medya Çipras taraftarlarının elinde muhalefetin elinde Miçotakis orada da 40 aldı halbuki anketlerde 41-42 buldular. Yine sosyal medya baskısından dolayı seçmenin bir kısmı merkez sağ partilere ya da iktidar partisine oy vereceğini söylemekten çekiniyor.

GÖZLERİ GÖRMÜYOR

Araştırmalardan gözlemlediğimiz kadarıyla CHP seçmenlerinin şu anda genel eğilimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından kaynaklandığını görüyoruz. Konu böyle solcu mu Atatürkçü mü laik mi falan pek değil açıkçası. Bir Erdoğan karşıtlığı var bu yaşanıyor CHP seçmeninde bunu gözlüyorum. Bunun dışında hiçbir duygu hiçbir ideal hiçbir siyasi görüş bu duygu kadar önemli olamıyor CHP seçmeninin ciddi bir bölümünde. Mesela seçmene ya PKK böyle böyle destek vermiş Kemal Kılıçdaroğlu'na bak Kuzey Suriye'de PKK devleti kurulacak bütün bunlara siz onay mı veriyorsunuz diye, gözleri görmüyor umurlarında değil farkında bile değiller. Şu anda bu mühim değil bu sonraki bir konu falan Erdoğan gitsin böyle bir aşırı konsantre olunmuşluktan bütün siyasi görüşler anlamını yitiyor.

ÇARPICI CHP SEÇMENİ ANALİZİ: "ERDOFOBİ"

Dolayısıyla CHP seçmeninin siyasi görüşü nedir diye sorduğunuzda ben size artık son birkaç yıl için söyleyeyim tabii hepsi değil bir kısmı için söylüyorum şöyle bir siyasi görüşü var diyemem sadece 'Erdo-fobi' içindeler derim. Bu ismi ben taktım. Erdoğan fobi yani Erdoğan karşıtlığı böyle korkusu sevmemesi gibi bir duygu. Hal böyle olunca Atatürkçü mü solcu mu falan yok.

Giderek süreç içinde bir türlü AK Parti ya da Cumhurbaşkanını bir türlü yenememenin verdiği bir muhtemelen bir ben buna çözümsüzlük diyorum. Muhtemelen 21 yıldır bir türlü kazanamama yenememe psikolojisinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum.

Hakan Bayrakçı’dan çarpıcı analiz HAKAN BAYRAKÇI'DAN ÇARPICI ANALİZ

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