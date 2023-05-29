Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan A Haber'de çarpıcı CHP seçmeni analizi: "Erdofobi" içindeler...

Velhasıl alıştık 35 sene oldu benim çünkü. 2011'de de böyle bir 49,5 – 50 deyip AK Parti yine 49,5 – 50 ile kazanmıştı orada da bir rekorumuz vardı.

9 PUANLIK HATA OLMAZ

Birinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'nu 50,5 – 51 ile birinci bulanlara çok kızamıyorum onlar teknik hata yapmış olabilirler çünkü örneklemi doğru dürüst yapmadığınız zaman hatta seçime bir iki ay kala yapılan anketlerde böyle 51 – 52 çıkabilirdi fakat böyle 52 ile 53 ile Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak diye sonuç veren arkadaşlara açıkçası baya bir içerledim çünkü bu boyutta nasıl hata yaparlar diye düşündüm çünkü 9 puanlık hata olmaz.