CHP’de koltuk savaşları! 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu ’devam’ dedi ilk isyan İmamoğlu’ndan geldi

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN DA İMAMOĞLU PR'INA BAŞLADI

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından CHP içerisindeki büyük gerilim dışa vurmuş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam edeceğini açıklayınca "Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter.. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz… bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan, Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi hakkında zehir zemberek açıklamalar yaparken Genel Başkanlık koltuğu için Ekrem İmamoğlu'nun adını vererek şunları söyledi:

Sn Kılıçdaroğlu"na emekleri için teşekkür ederiz.. ama kendisini yanıltan özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP'nin başına geçmelidir. NOKTA