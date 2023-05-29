CHP'de koltuk savaşları! 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu 'devam' dedi ilk isyan İmamoğlu'ndan geldi
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Erdoğan’ın yüzde 5’lik gerisinde kalan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda da hezimete uğradı. 13 yıldır Başkan Erdoğan’ı yenemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi beklenirken ‘yola devam’ açıklaması yapması CHP’li isimleri çileden çıkardı. Kılıçdaroğlu’na ilk isyan bayrağı ise CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından, ‘Değişim’ temalı bir video yayınlayan İmamoğlu, “Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim.” İfadelerini kullandı. Kulislerde İmamoğlu’nun CHP Olağan Kurultayı için çalışmalarda olduğu konuşulurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da İmamoğlu PR’ı yapması dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerini hemen akabinde yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. İmamoğlu, değişim mesajı verdi.
İŞARET FİŞEĞİ İMAMOĞLU'NDAN
CHP'de 28 Mayıs seçimleri sonrası kazan hızlı kaynamaya başladı. Başkaldırının ilk işaret fişeğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Evladım' dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. İmamoğlu sosyal medya hesabında 'değişim' vurgulu bir video mesaj yayınladı.
'EVLADIM' DEDİĞİ İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM TEMALI MESAJ
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. İnancımız tam."
BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN DA İMAMOĞLU PR'INA BAŞLADI
Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından CHP içerisindeki büyük gerilim dışa vurmuş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam edeceğini açıklayınca "Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter.. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz… bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın" ifadelerini kullanmıştı.
Özcan, Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi hakkında zehir zemberek açıklamalar yaparken Genel Başkanlık koltuğu için Ekrem İmamoğlu'nun adını vererek şunları söyledi:
Sn Kılıçdaroğlu"na emekleri için teşekkür ederiz.. ama kendisini yanıltan özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP'nin başına geçmelidir. NOKTA
BİR DEĞİŞİM İSYANI DA ASLI BAYKAL'DAN
2. Turda da yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan ile yarışında kaybeden taraf olunca Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan da değişim isyanı geldi.
Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' vurgusuna gönderme yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi en yanlış adayla seçime girdi ve partiyi ele geçirip kuruluş ilkeleri ile helalleşen Kemal bey ile vatandaş helalleşti. Doğruları söyleyip Kemal beyin yönetimini ve adaylığını eleştiren herkes ağır bir şekilde linç edildi ve adeta bir operasyon yapıldı. Şimdi acilen hem Kemal Bey, hem de onun gibi düşünen tüm yöneticiler ile CHP helalleşmeli. Türkiye'nin emniyetini, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin sürekliliğini sağlamak iktidarda da olsa muhalefette de olsa CHP'nin sorumluluğudur, bunu yapabilecek kişi başına geçmelidir. Seçim bahanesi veya çeşitli sebeplerle Kemal Bey ve yönetiminin ilkesizliğine boyun eğmiş ve onları desteklemiş birisi CHP lideri olursa; Türkiye'nin her sorununa da seyirci kalacak, çıkarına düşkün, sıradan insanlardan birisi başa gelmiş olur ve CHP'nin eriyip gitmesi önlenemez" dedi.
GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA GÖZÜ OLAN İSİMLER ÇALIŞMALARA ÇOKTAN BAŞLADI
Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun çalışma içine girdiği öne sürülürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise bu süreçte en büyük rakibi olarak değerlendiriliyor.
Parti içinde şimdiden saflar sıklaşmaya başlarken, sert hesaplaşmaların yaşanacağı kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor. Partiye yakın kaynaklar, sürpriz aday olarak ise TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü işaret ediyor.
14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ağır darbe alan hem de milletvekili seçimlerinde küçük ortaklara 37 koltuk hediye ederek eleştiri yağmuruna tutulan CHP'de kurultay hazırlıkları şimdiden başladı. Geçen sene salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu'nun bu kez nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Kurultayın seçim sonrası 45 gün içinde yapılması öngörülürken, cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmesi halinde Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artacak. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise 14 Mayıs'ta elde edilen oyun tarihi bir başarı olduğunu savunarak başkanlık koltuğunun değişmemesi gerektiğini öne sürüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN DİRENMESİ ZOR
Partiye yakın kaynaklar, seçimin kaybedilmesi halinde sert eleştirilere maruz kalacak olan Kılıçdaroğlu'nun buna direnemeyerek genel başkanlık görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. 1 sene ertelenen olağan kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor. Kulislerde favori olarak gösterilen İmamoğlu'nun seçim mitingleri boyunca da bunun altyapısını hazırlamak için yoğun çalıştığı belirtiliyor.
Parti içinde şimdiden gruplaşmaların görüldüğü bildirilirken, Oğuz Kaan Salıcı'nın da adaylığına yüksek şans tanınıyor. 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı'ya en büyük desteği veren ismin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu aktarıldı. Kulislerde adaylık için adı geçen sürpriz isim ise Mustafa Sarıgül olarak dikkat çekiyor. Sarıgül'ün kendi partisindeki başkanlığı devredip CHP'ye tekrar dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. İddialar arasında Gürsel Tekin'in adı da sıklıkla dillendiriliyor.
KAOS KURULTAYI OLACAK
Çok sayıda adayın başkanlık için yarışacağı kurultay, sert hesaplaşmaların ve eleştirilerin de merkezi olacak. Özellikle parti örgütlerindeki birçok önemli ismin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılmayan temayül yoklamaları ve milletvekili aday listelerine dair eleştirilerini kurultay sürecine bıraktığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER VE SONRASINDAKİ AÇIKLAMALARI
Seçim gecesi "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulunan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler sonrası yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.
1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.
2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.
3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.
3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI
AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.
4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.
5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.
KILIÇDAROĞLU: "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"
Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.
6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.
7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.
8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.
9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.
AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.
10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı
50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.
11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.
KILIÇDAROĞLU BURADAYIM DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Kılıçdaroğlu ilginç bir paylaşım yaptı. CHP Genel Merkezi'nde masayı tokatlayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yorgun ve üzgün hali dikkat çekti.
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