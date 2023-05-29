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Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti | Partide istifa sesleri yükseliyor! Ekrem İmamoğlu ihanet mi edecek?

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 15:40
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sandıktan zaferle çıkması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. İstifa sesleri yükseliyor. Son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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