Milli iradeye 63 yıl önce ilk darbe vuruldu! 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılı

Başkan Erdoğan da merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır." ifadelerini kullandı. Darbenin perde arkasına dair gelişmeleri Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.