Milli iradeye 63 yıl önce ilk darbe vuruldu! 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılı
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 63 yıl geçti. Bugün darbenin yıl dönümünde Başkan Erdoğan da merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. Darbenin perde arkasına dair gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
27 Mayıs 1960 günü TSK içinde yuvalanan cuntacı yapı seçimle iktidara gelen Demokrat Parti hükümetini devirerek yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu 592 kişi, Yassıada'da hukukun ayaklar altına alındığı bir davayla yargılandı.
Halkın iradesiyle seçilen başbakan ve görev arkadaşları darbeciler tarafından idam edildi. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan o askeri müdahalenin üzerinden tam 63 yıl geçti.
Başkan Erdoğan da merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır." ifadelerini kullandı. Darbenin perde arkasına dair gelişmeleri Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın öne çıkan sözleri:
"1960 darbesi Türk milliyetinin iradesine ipotek koydu. Demokrasi askıya alındı. Ekonomiden kültürel ilişkilere iç siyasetten dış siyasete kadar birçok alanda Türkiye'nin zaman ve enerji kaybetmesine neden oldu. Bugün ülkemizde bir bölücülük sorunu varsa siyasette yerine oturmayan taşlar varsa bunun temel sebebi 60 darbesinin bir gelenek başlatmasıdır, milletin iradesini askıya almasıdır. Dar ağacıyla sonuçlanan düzemce mahkemelerin kurulmasıdır.
Türk hukukuna ve adaletine yapılan en büyük haksızlık olmuştur. Darbeden 5 ay sonra Yassıada'da kurulan hukuk dışı mahkemeler sorgulamalar 11 sürmüş ve neticede haksız yere vicdanların kabul etmediği şekilde 3 çalışkan devlet adamı hayattan koparıldı. Türk demokrasisi gelişmek üzereyken budanmıştır. Milletin kalbinde derin bir hissiyat oluşturmuştur.
Menderes'in dirisiyle mücadele etmeyi değil ruhuyla mücadele etmeyi seçenler bugün kaybetmiştir. Burada herkesin gelip dua ettiğini ve saygıyla andığını göreceğiz. Menderes'in ruhunun Türk demokrasisinde başardığı budur."
Furkan Kaya'nın canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"1960 darbesi sonrası kurulan tiyatro mahkemeleri sonrasında asılan 3 devlet adamı var. Aslında burada asılan sadece 3 devlet adamı değil devlet asıldı, millet asıldı. Türk tarihine yapılmış büyük bir harekat ve darbe olarak bunu görmek lazım. Bu büyük Türk tarihine yapılmış bir darbedir bu.
Türkiye'nin milli bir dış politika, iç politika ve ekonomi politikası izlemesi sebebiyle 27 Mayıs 1960 darbesi tezgahlandı. Türkiye'nin 1955 yılı sonrası Kıbrıs sorununu milli bir mesele haline getirmesi ve Kıbrıs Adası'nın tamamının bırakılması noktasında ortaya konan belgelerin kabul edilmesi arifesinde Yunan derin devleti ve Türkiye'deki iş birlikçileri gladyo tezgahı ile 69-7 Eylül hadiselerini tertipleyip insanları kışkırtarak Kıbrıs konusunda elimizi zayıflatma durumudur.
Fatin Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs konusunda önemli çalışmaları vardır. 6-7 Eylül olaylarını ona yıkarak idam ettiler ama biz Kıbrıs'ı alacakken bu tezgah yapılmıştır. Ama Fatih Rüştü Zorlu asla milli duruşundan geri durmadı."
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