Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

Türkiye seçim yönetimi noktasında artık markasını ortaya koymuş bir ülke. Türkiye'nin bu anlamdaki tecrübesi ve seçim yönetimi 14 Mayıs'ta yine bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşti. Halkımızın teveccühü ile yüzde 87 katılım oranı ve tabii ki sandıkların güvenliği her alanda Türkiye artık fersah fersah ileride seçimler noktasında pek çok gelişmiş olduğunu iddia eden ülkelerden yüzde 50'sini bile sandığa götüremeyen ülkeler var. Kendini demokrasi beşiği zannedip. Milli irade başımızın tacı dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi çok net ifade edildi halk ne diyorsa o, millet ne diyorsa o. Onun de en güzel şekilde sandığa yansıdığını gördük.

85 MİLYON KAZANACAK

İkinci turda inşallah 48 saat sonra yine milletimiz akın akın sandıklara koşacak. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak 85 milyon kazanacak ve bir demokrasi şöleni olarak en güzel şekilde gerçekleşecek.