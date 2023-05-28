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Başkan Erdoğan seçimi nerede takip edecek? Balkon konuşması nerede olacak?

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Başkan Erdoğan seçimi nerede takip edecek? Balkon konuşması nerede olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da olması bekleniyor. Külliye Ankara’da hareketli noktalarda biri ve hazırlıklar yapılıyor. Başkan Erdoğan seçimi nerede takip edecek? Balkon konuşması Külliye’de mi olacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda sandığa gitti ve oyunu kullandı. Ankara'da hareketli duraklar var. O noktalarda biri de Külliye. Başkan Erdoğan seçimi nerede takip edecek? Balkon konuşması Külliye'de mi olacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

İşte Rüya Akkuş'un Külliye'den aktardıkları:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir balkonu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün balkon konuşmasını buradan yapacak. Esasen bu bir ilk olacak. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan girmiş olduğu bütün seçimlerde seçimi değerlendirmek için balkona çıktığında tercih ettiği adres AK Parti Genel Merkezi oluyordu. Bu durum geleneksel bir hal almıştı.

Bu sefer bir adres değişikliği yapıldı. Üstelik bu 24 saatten az bir süre kala gerçekleştirildi. Bu kez konuşma yapılacak adres olarak Külliye belirlendi. Külliye'de konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Külliye girişinde yer alan demir kapılar tamamen açılacak ve vatandaşların katılımı için serbestlik sağlanacak.

Biz böylesi bir katılımı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra dolayısıyla bugün aynı zamanda bugün gerçekleşiyor olmasının da farklı bir simgesel anlamının olduğunu söylemek mümkün. İçeriye her 2 noktaya dev ekranlar kuruldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından göremeyecekler için dev ekranlardan takip etme olanağı sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı. Seçimin ilk sonuçlarını İstanbul'da takip edecek Burada çalışmalarını sürdürdükten sonra pusulalardaki oy verme işlemi oldukça basit dolayısıyla sayılması da çok hızlı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 gibi Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Erken bir saatte seçimi değerlendirecek konuşmasını Külliye'den yapması bekleniyor."

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