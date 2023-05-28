Başkan Erdoğan seçimi nerede takip edecek? Balkon konuşması nerede olacak?

İşte Rüya Akkuş'un Külliye'den aktardıkları:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir balkonu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün balkon konuşmasını buradan yapacak. Esasen bu bir ilk olacak. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan girmiş olduğu bütün seçimlerde seçimi değerlendirmek için balkona çıktığında tercih ettiği adres AK Parti Genel Merkezi oluyordu. Bu durum geleneksel bir hal almıştı.