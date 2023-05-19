A Haber yayınında dil sürçmesi yaşayan Muhammet Bayram'dan düzeltme: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak
18 Mayıs 2023 tarihinde A Haber ekranlarında en düşük memur maaşına yönelik değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram açıklama yaptığı esnada dili sürçerek en düşük memur maaşının Temmuz ayında net olarak 17 bin TL olacağını ifade etti. Bu yayının sosyal medyada kara propaganda haline gelmesinin ardından A Haber ekranlarına yeniden bağlanan Bayram yaptığı açıklamada konuşma esnasında dilinin sürçtüğünü ve en düşük memur maaşının net olarak 22 bin TL olacağının altını çizdi. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyururken, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise memurlara kira desteğinin verileceğini paylaşmıştı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti vatandaşlara yönelik ekonomi alanında yeni adımlar atmaya devam ederken Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN: EMEKLİLERE DE YANSIYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda bir adım daha atacaklarını bildirerek, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" şeklinde konuştu.
MEMURLARA EK KİRA DESTEĞİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber." ifadelerini kullandı.
A HABER CANLI YAYININDA DİL SÜRÇMESİ
Devlet memurlara yönelik yeni adımlar atarken 18 Mayıs tarihinde A Haber ekranlarında memur maaşlarını yorumlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşı net 17 bin TL, brüt 22 bin TL seviyesinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.
MUHAMMET BAYRAM'DAN DÜZELTME
Yaşanan dil sürçmesinin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber ekranlarına yeniden konuk olurken olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"DİL SÜRÇMESİ YAŞANDI"
Bayram yaptığı açıklamada "Medyada bu hususlar kara propaganda haline gelip sosyal medyada farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Cumhurbaşkanı en düşük net memur maaşının 22 bin TL olacağı söylemişti. Biz de canlı yayında dil sürçmesiyle bu rakamın net 17 bin TL olacağını söylemişiz. Buna ilişkin de bir açıklama yapmak hasıl oldu" ifadelerini kullandı.
CHP'LİLER YAYINDAKİ HATADAN SİYASET DEVŞİRMEYE ÇALIŞTI
Yaşanan bu yayın kazası sonrası CHP'li isimler hemen olayı provoke ederek sosyal medyada dolaşıma soktu. CHP'li Gürsel Tekin "Erdoğan'ın seçimden 1 hafta önce 22 bin lira olarak açıkladığı en düşük memur maaşının brüt olduğunu bugün açıkladılar. Yani net maaş 17.000. Halkı kandırmışlar. Ancak çıkış var. Eğer Kılıçdaroğlu seçilirse 22 bin olacak. 28 Mayıs'da karar milletin." ifadeleriyle bu dil sürçmesinden siyaset devşirmeye kalktılar.
AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ
AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu CHP'li Tekin'in paylaşımını alıntılayarak "22 bin lira brüt değil, NET TUTARDIR. Büyük hezimetinizin farkındasınız, her yönden manipülasyon yapıyorsunuz. Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu sözü değildir; ne çarpıcı olsun diye bedava traktör yalanı söyleriz ne de namus sözü verip üstünü çizeriz Milletimiz sizi de bizi de tanıyor." ifadelerini kullandı.
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