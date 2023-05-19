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İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan'ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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İstanbul’da kritik görüşme! Başkan Erdoğan ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.

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