Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi A Haber'de: Deprem bölgesini ayağa kaldıracağız
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu olan Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hem seçimi hem de deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi. Bakan Kirişçi, "Depremde en ağır hasarı alan şehrimiz. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu gelmeden kalıcı konutlarımız tamamlanmış vatandaşlarımız taşınmış olacak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bugün depremzedeleri ziyaret edecek. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Cumhur İttifakı diyerek sandıktan da rekor bir oy çıktı. Hem seçimi hem de deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendiren Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu oldu.
Bakan Kirişçi'nin açıklamaları şu şekilde:
Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Şehrimizin tarihinde bir ilk olarak bu kadar yüksek bir oranda ve de Türkiye'de büyükşehirler sıralamasında hem de depremi yaşamış iller arasında birinci oldu.
Cumhurbaşkanımızın bugün 6. kez Kahramanmaraş'a geliyor. Bu bölgeye verdiği önemin bir ifadesi bu. Ben Kahramanmaraş halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.
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Millet bunların kim olduğunu biliyor. Bunlardan bir şey olmayacağını biliyor. Vatandaş diyor ki, "Bu Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanı olduğunu söyledi. Bu nasıl hesap uzmanlığı? Oy oranı 0.001 olanlar 39 milletvekili çıkarmış bu nitelikli dolandırıcılık olmaz mı? Biz bunun hesap uzmanı olmadığını SGK Genel Müdürü olduğu zaman gördük" diyor. Vatandaş her şeyin farkında. Oy vermedi diye depremzedelere yapılanlar kabul edilemez.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ÇALIŞMALAR
Depremde en ağır hasarı alan şehrimiz. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu gelmeden kalıcı konutlarımız tamamlanmış vatandaşlarımız taşınmış olacak.
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