Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi A Haber’de: Deprem bölgesini ayağa kaldıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bugün depremzedeleri ziyaret edecek. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Cumhur İttifakı diyerek sandıktan da rekor bir oy çıktı. Hem seçimi hem de deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendiren Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu oldu.

Bakan Kirişçi'nin açıklamaları şu şekilde:

Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Şehrimizin tarihinde bir ilk olarak bu kadar yüksek bir oranda ve de Türkiye'de büyükşehirler sıralamasında hem de depremi yaşamış iller arasında birinci oldu.