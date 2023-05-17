Milyonların gözü yeni Meclis’te | Emekliye yüzde 40 zam yolda! Memur ve emekli maaşları ne olacak?
14 Mayıs seçimleri geride kaldı ve milyonlarca insan yeni Meclis’i bekliyor. Başkan Erdoğan’ın müjdelediği emekli maaşlarına seyyanen artışlar ve diğer çalışmalar hızla başlayacak. Milyonlarca emeklinin gözü, temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkartılmasının ardından, 7 bin 500 lira üzerinde alanlara herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Ancak başkan erdoğan geçtiğimiz günlerde müjdeyi verdi. 7 bin 500 liranın üzerinde zam alanlara da kademeli olarak bir düzenleme yapılacak. Düzenlemeye enflasyon farkı ve yılın ikinci yarısındaki toplu sözleşme zamları da eklenince, emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 40'ları bulacak. Gelişmeleri A Haber ve ATV Haber’de uzman isimler değerlendirdi.
Asgari ücretlinin de memurun da emeklinin de gözü 1 Temmuz'da. Çünkü temmuz maaşları zamlı yatacak. Emekliler için asgari ücretli ve memurdan farklı bir yol izlenecek. Zira, önceki ay en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira yapıldı. 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ise herhangi bir düzenleme yapılmadı.
O yüzden emekliler şimdi refah payı eklenmiş yeni zam oranlarını merakla bekliyor. Emekliye kademeli zam yolda. Oranlar netleşmese de merkez bankası'nın beklenti anketine göre hesaplar yapılmaya başlandı.
7.500 TL - 10.000 TL ARASI YÜZDE 40 ZAM
10.001 TL - 15.000 TL ARASI YÜZDE 35 ZAM
15.001 TL - 20.000 TL ARASI YÜZDE 30 ZAM
20.001 TL VE ÜZERİ YÜZDE 25 ZAM
SGK uzmanı Özgür Kaya, "Temmuz ayı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun yüzde 23 enflasyon oranı açıklaması bekleniyor. Yüzde 40 zam oranı gerçekleştiği taktirde en düşük maaş 10 bin 500 liraya yükselmiş olacak. 1 Temmuz'da artış uygulandığı taktirde 17 Temmuz'da işçi emeklilerimizin maaşları her ayın 17-27 si arası ödendiği için 17 sinden itibaren zamlı maaşlarını almış alacaklar." dedi.
Diğer merak edilen ise memur emeklilerin zam oranı… Konuya dair konuşan Özgür Kaya, "Toplu sözleşme artı refah payını ilave ettiğimizde yaklaşık yüzde 45 zam oranına ulaşıyoruz. Burada 7 bin 901 liradan 14 bin 671 liraya memur emeklisinin maaşı yükselmiş olacak." dedi. Örnek olarak bir öğretmenin emekli maaşı 11 bin 833 lira yüzde 45 de zam yapılması bekleniyor. İşte bu yüzde 45 zam yapılırsa maaş 17 bin 158 lira oluyor.
Faruk Erdem'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Meclis aritmetiği belli oldu. Yapılacaklar listesinin bir kısmını Meclis yapacak Cumhur İttifakı üstünlüğünü gösterdiği için emekli ve memur emeklisi ve memurlar için planlana işler yasal çerçevede yapılacak. Hükümetin kurulmasıyla birlikte bazı işleri hükümet yapacak. Memur ve emekli ile ilgili temmuz ayında rutin olarak maaş zamları var. Burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in söylediği refah payı artışları olacak.
Enflasyon farkı verilecek, yüzde 6 toplu sözleşme hakkı, refah payı ve seyyanen artış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta bu konuda rakam verdi; en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Burada kademeli olarak memurlara seyyanen artış yapılacak. Ben bunun 5 bin liradan başlayacağı yönünde bazı kulis bilgileri de aldım. Dolayısıyla maaşlar belli bir seviyeye getirildikten sonra refah payı eklenecek ve en düşük maaş 22 bin lirayı bulacak.
İşte 2. turdan hemen sonra hükümetin kurulmasıyla Meclis'in çalışmaya başlamasıyla birlikte ilk yapılacak işlerden bir tanesi seyyanen zamlar olacak. 7 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlar için yapılacak seyyanen zamlar Meclis açılınca yapılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışı, refah payı ve 7.500 TL'nin üstünde seyyanen artış olacak. Bu arada EYT'lilerin işleri devam ediyor mayıs ayı sonuna kadar biteceği yönünde bilgilerimiz var. Orada yarıdan fazlasının maaşı bağlandı, ikramiyeler var enflasyon artışı var refah payı var bunların hepsi aynı şekilde uygulanacak.
Bunun yanında bir de asgari ücret meselesi var. Haziran ayında Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Yılın ikinci artışı için hızlı bir çalışma yapılacak. Refah atışı gözetilecek ve temmuzda yeni asgari ücret belirlenecek. Bilindiği gibi kamu işçileri için yüzde 45'lik bir oran ortaya çıkmıştı. Öyle görünüyor ki bu rakam referans olacak ve asgari ücrette ciddi bir artış olacak. Yüzde 45'lik bir artış olursa asgari ücretin neti 12 bin 500 TL'ye yaklaşıyor. Ama asgari ücrette artık çift haneye kesin diyebiliriz."
MİLYONLAR YENİ MECLİSİ BEKLİYOR!
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
-YÜZDE 6 TOPLU SÖZLEŞME ARTIŞI
-REFAH PAYI
-SEYYANEN ARTIŞ
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
-6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI
-REFAH PAYI
-7.500 TL'NİN ÜSTÜNE SEYYANEN ARTIŞ
EYT'LİLER
-KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
-ENFLASYON ARTIŞI
-REFAH PAYI
ASGARİ ÜCRETLİLER
-HAZİRANDA KOMİSYON TOPLANTISI
-YILIN İKİNCİ ARTIŞI
-REFAH PAYI
EV KADINLARI
-SOSYAL GÜVENCE
-ERKEN EMEKLİLİK
-UZAKTAN ÇALIŞMA
-BAKICI DESTEĞİ
-VERGİSİZ ESNAFLIK
GENÇLER
-VERGİSİZ ALIŞVERİŞ
-HEDİYE İNTERNET
-EVLİLİK PARASI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...
- 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?