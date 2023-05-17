Milyonların gözü yeni Meclis’te | Emekliye yüzde 40 zam yolda! Memur ve emekli maaşları ne olacak?

Bunun yanında bir de asgari ücret meselesi var. Haziran ayında Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Yılın ikinci artışı için hızlı bir çalışma yapılacak. Refah atışı gözetilecek ve temmuzda yeni asgari ücret belirlenecek. Bilindiği gibi kamu işçileri için yüzde 45'lik bir oran ortaya çıkmıştı. Öyle görünüyor ki bu rakam referans olacak ve asgari ücrette ciddi bir artış olacak. Yüzde 45'lik bir artış olursa asgari ücretin neti 12 bin 500 TL'ye yaklaşıyor. Ama asgari ücrette artık çift haneye kesin diyebiliriz."