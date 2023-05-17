AK Parti 28 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? Külliye'de "ikinci tur" zirvesi! Neler konuşuldu?

ZİYARETLERİN 2 AMACI VAR

Ama ağırlık olarak cumhurbaşkanının nasıl bir kampanya yürüteceği konusu oldukça önemli. Tam da bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu kendisi deprem bölgesinden başlayacak ziyaretlerine… Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın üyelerinin de onunla birlikte deprem bölgesine gitmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bu ziyaretlerin iki amacı var; birinci Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizler göstermelik olarak değil daima sizin yanınızdayız, daima size desteğimizi göstereceğiz demek istiyor. Aynı zamanda orada vatandaşa verilen bir söz var. Konut sözü var.