Hollandalı siyasetçi Arnoud van Doorn: Batı Recep Tayyip Erdoğan’ı engellemek için her şeyi yapar

"ERDOĞAN DÜNYA SİYASETİNE VE DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLADI"

Erdoğan son 21 yılda ülkesinde ciddi bir istikrara imza attı. 21 yıllık siyasetinde Başkan Erdoğan'ın dünya barışına, dünya siyasetine katkısı göz ardı edilemez. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyor ve Erdoğan'ın kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik baskı bunun bir neticesidir.

Kesin istedikleri bir şey var Türkiye'nin güçlü olmaması. Güçlü olmasında ne olursa olsun. İç huzursuzluk mu, parçalanma mı? Ne sayarsanız sayın. Artık karşılarında Erdoğan gibi bir lider var ve tüm dünyaya 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bu onları çok rahatsız ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT VAADİ

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya vizesiz seyahat vaadini de değerlendiren Doorn, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bahsini ettiğimiz Avrupa medeniyeti, adaletin ve özgürlüğün medeniyeti olarak, Asya'ya, Afrika'ya Arap Yarımadası'na pazarlanıyor. Sonra insanlar Batı medeniyetinin kölesi olmak için vize kuyruklarında bekletiliyor. Türkiye'ye vizeler konusunda sistematik bir baskı söz konusu. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının vizeler konusundaki rahat ve net ifadeleri aslında içinde olduğu pazarlığı bize resmediyor.

Buradan Türkiye'deki insanlara sesleniyorum. Size anlatılan Avrupa'ya köle olacağınıza ülkenize sahip çıkın.