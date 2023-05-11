Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras savunma sanayiinde Türkiye'yi örnek gösterdi
Türkiye'nin savunma sanayiindeki hamleleri Yunanistan'ı korkuturken bir yandan da parmakla gösterilir duruma geldi. Bizdeki muhalefetin göremediği gerçeği gören Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerlemeye dikkati çekerek, Yunanistan'ın silahlanma programlarını, ülke savunma sanayisine katkıda bulunmadığı gerekçesiyle sert eleştirdi ve "Türkiye'nin, silahlanma programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile yok" dedi.
Yunan Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin liderleri, Yunan Devlet Televizyonu ERT'teki canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken, dış politika ve savunma için de değerlendirmede bulundu.
Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis, dört yıllık görev süresinde Yeni Demokrasi hükümetinin Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirecek silahlanma programlarını uyguladığını savundu.
(Fotoğrafta: TCG Anadolu (L-400) Başkan Erdoğan tarafından açılan Ayasofya Camii'ne selam dururken)
Ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ise Yeni Demokrasi hükümetinin uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını, Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.
"TÜRKİYE YÜZDE 60'DA! BİZDE VİDA BİLE YOK"
SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde, silahlanma için Yeni Demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, "Türkiye'nin, (silahlanma) programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz." diye konuştu.
(Fotoğrafta: TCG Anadolu (L-400) 100 yıl sonra tekrar emellerine ulaşmak isteyen Batı'ya mesaj verirken)
"YALNIZDIK, YALNIZIZ VE YALNIZ OLACAĞIZ
Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir Avrupa sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Yalnızdık, yalnızız ve yalnız olacağız." ifadelerini kullandı.
Mera 25 Partisi Lideri Yanis Varufakis ise Türkiye ile sorunlar için ikili müzakerelerdense, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdi.
(Fotoğrafta: Türklerin ülküsüne işaret eden Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı)
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