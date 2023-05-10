Başkan Erdoğan Batman’da AK Parti mitinginde halka buluşacak, Necat Nasıroğlu Külliyesi’ni açacak

Batman petrol ile büyüyen kozmopolitik bir şehir. İnanılmaz bir rekabet var. İnanılmaz bir genç nüfusumuz var. Bilindiği gibi Gabar'da büyük bir petrol keşfi oldu. Bu işte Batman'ı 2 kat büyütecek bir potansiyeldir. Ben yatırımcı bir aileden geliyorum ve burada bir söz verdim halkımıza; 40 bin kişiye istihdam oluşturacağız. Yine gençlerimiz için yine bu Külliye için özel bir bilim merkezi kuracağız."

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