Başkan Erdoğan Batman’da AK Parti mitinginde halka buluşacak, Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni açacak
Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara da hitap edecek. Bölgede neler oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan AK Parti Batman Milletvekili Adayı Ferhat Nasıroğlu değerlendirdi.
14 Mayıs'a artık sadece 4 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun seçim mesaisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan bugün Batman ve Mardin'de halka hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Batman olacak. Batman da bugün bir de açılış töreni olacak.
Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak. Peki Külliye içerisinde neler var? Vatandaş hangi hizmetlere kavuşacak? Batman'da secim süreci nasıl gidiyor? Başkan Erdoğan'ın mesajları ne olacak? Gelişmeleri AK Parti Batman Milletvekili Adayı Ferhat Nasıroğlu değerlendirdi.
Ferhat Nasıroğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir günde bizi onurlandırması son derece güzel. Batman'da büyük bir coşku var. İnsanlarımız meydanları hınca hınç dolduruyor ve meydanlara akın ediyor. Batman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a layık bir ses getirecek.
Bugün açılacak Külliye, rahmetli babamızın adına vakıf tarafından kendi imkanlarımızla yapıldı. İçinde büyük bir camimiz var. Bunun yanında konferans salonu, tiyatro alanı var. Gençlik merkezi ve kütüphane içinde bulunuyor. Külliye 164 bin kilometrekarelik bir alanda inşa edildi. Gençlerimizin teknoloji ile buluşma noktası olacak. Dijital kubbeli bir Külliye olacak. Dünyada bir ilk. Bugün açılışı yapılacak ve hizmete girecek.
Geçtiğimiz hafta burada gençlerle ve çocuklar bir kahvaltı programı yaptık. Onları davet edip misafir ettik. Onları dijital kubbeye olan ilgisi çok güzeldi. O çocukların heyecanını kenardan izlerken çok keyif aldım. Gençlerin önemli bir kısmı burada kalıp Cuma namazını da kıldı biz bundan dolayı çok mutlu olduk.
Bizim gençlerimizin teknolojiye büyük bir ilgisi var. Külliye aynı anda 8 bin kişiye hizmet verebilecek. Bizim bölgemizde taziye kültürü de önemli bir yer kaplıyor. Bunu da düşünerek burada bir taziye ve aş evi de yapıldı. Yöre kültürünü ve mimarisini buraya yansıttık. Burada hem kültürümüz düşündük hem teknoloji kullandık aynı zamanda insanlarımıza rahat dolaşacakları bir yer yaptık.
Ben Batman doğumluyum. Biz 80'li ve 90'lı yıllarda sokaklara çıkmaya korkuyorduk. Huzurun ne kadar önemli olduğunu şimdi sokaklara çıkarak görüyoruz. Yöremizin insanları gece 12'lere kadar caddelerde sokaklarda özgürce gezebiliyor. Huzur memleketin olmazsa olmazı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu dönemde huzuru bulduk.
Seçim döneminde hiçbir taşkınlık olmadan gayet keyifli bir süreç yürüttük, yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın akşam 6'dan sonra çıkamadığı bir dönemden şimdi gece 12'lere kadar dolaşabildikleri özgür bir ortam var. Bu tabi ki insanların yaşamına, başarısına ve iş adamlarının yatırımına da yansıyor.
Batman petrol ile büyüyen kozmopolitik bir şehir. İnanılmaz bir rekabet var. İnanılmaz bir genç nüfusumuz var. Bilindiği gibi Gabar'da büyük bir petrol keşfi oldu. Bu işte Batman'ı 2 kat büyütecek bir potansiyeldir. Ben yatırımcı bir aileden geliyorum ve burada bir söz verdim halkımıza; 40 bin kişiye istihdam oluşturacağız. Yine gençlerimiz için yine bu Külliye için özel bir bilim merkezi kuracağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...
- KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- MUŞ SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- YOZGAT İLİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- GİRESUN 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- TOKAT SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- ADIYAMAN 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- DENİZLİ 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…