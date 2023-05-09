Başkan Erdoğan ile sohbet eden Hüseyin amca A Haber’de! Mitin günü neler oldu?

MİTİNGE NASIL GELDİ?

Burada bize metro yakın oraya gittim sonra da yola koyuldum. O sırada işte yardım eden genç geldi onunla konuştuk canımı veririm dedim. Biz memlekete hizmet eden can veririz. Bu adam hizmet ediyor, eser bıraktı. Yollar, köprüler, barajlar… Hizmet edene canımızı veririz. Biz zamanında çok acılar çektik. Ben ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ölmesin ben bunu istiyorum. Ona çok tuzaklar kurdular, kurtuldu hepsinden. Allah uzun ömür versin bu memlekete hizmetleri çok olsun."