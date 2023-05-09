Başkan Erdoğan ile sohbet eden Hüseyin amca A Haber’de! Mitin günü neler oldu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Hüseyin Bayraktar A Haber muhabiri Esra Keskin’e özel açıklamalarda bulundu.
85 yaşındaki Hüseyin amca Büyük İstanbul Mitingi'nde metronun yürüyen merdivenlerinden çıktığı görüntülerle gündeme gelmişti. Dün 14 Mayıs seçimleri için Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitinglerini yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda uçakta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O isim Hüseyin Bayraktar'dı.
"Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım. Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık. Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın." diyerek Hüseyin Bayraktar'ın hayır duasını alan Başkan Erdoğan, seçimlerden sonra buluşma sözü verdi.
Hüseyin amcadan A Haber mikrofonlarına özel açıklamalar:
"Miting günü merdivenlerden yukarı çıkıyordum birisi geldi koluma girdi. O sırada bize bir şeyler sordu ben de cevaplar verdim. Ben Erdoğan için canımı veririm dedim. Ben hakikaten böyle düşünüyorum. Menderes geldi onu aldılar elimizden bin bir türlü davayla aldılar elimizden. Turgut Özal geldi ve eserler bırakıp gitti. Tayyip'i alırlar diye aklım gidiyor. Çok güzel hizmetler bıraktı, bırakıyor da.
Biz memlekete hizmet edeni seviyoruz. Biz eser bırakanı severiz. Nerede bir mazlum varsa nerede bir sıkıntı varsa oraya koşuyor. Onunla telefonda konuşunca çok sevindim. Başkan'ın beni araması ne demek? Çok sevindim sıradan bir vatandaşım. Adamı seviyoruz. Eserden esere koşuyor. Her yerde hizmet ediyor, eser açıyor. Biz neden sevmeyelim bu adamı? Biz eser bırakanı severiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memlekete hizmet ediyor. Onu elimizden almak istediler ama Allah ömür vermiş bizimle beraber ve yaşıyor. Ona çok tuzaklar kuruldu. Biz bize hizmet edeni, eser bırakanı severiz. CHP bu memlekete ne yaptı? Taşın üzerine koyduğu bir taş yok. Boğaz'a yapılan köprülerin hepsine karşı çıktılar. Olmasaydı bu köprüler millet nereden geçecekti. Yine köprüler lazım, yollar lazım bize. Erdoğan'ın Allah başımızdan eksiltmesin.
MİTİNGE NASIL GELDİ?
Burada bize metro yakın oraya gittim sonra da yola koyuldum. O sırada işte yardım eden genç geldi onunla konuştuk canımı veririm dedim. Biz memlekete hizmet eden can veririz. Bu adam hizmet ediyor, eser bıraktı. Yollar, köprüler, barajlar… Hizmet edene canımızı veririz. Biz zamanında çok acılar çektik. Ben ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ölmesin ben bunu istiyorum. Ona çok tuzaklar kurdular, kurtuldu hepsinden. Allah uzun ömür versin bu memlekete hizmetleri çok olsun."
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