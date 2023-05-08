Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan A Haber’de 14 Mayıs mesajı: İstanbul ayağa kalktıysa Türkiye ayağa kalkmış demektir

"AÇILMAMIŞ OY PUSULARINDA MÜHÜR BASILI OLMASI İNCELENİYOR"

Bu iddialar geliyor ve incelemeler yapılıyor. Türkiye'nin seçim güvenliğine ilişkin konularda bir sıkıntısının olmadığını söyledim. Orada bununla ilgili bir durum varsa önce sandık kurulu buna karar verir ve sonra da ilgili seçim kurulu bunlar hakkında kararını verecektir. Eğer hukuksuz bir durum varsa ona göre iptal edilecektir. Bunların hepsi itiraza tabidir. Bir yerde bir iddianın var olması o işin aslının öyle olduğu anlamına gelmez. Eğer ki böyle bir durum varsa yaptırımlar belli. İlgili seçim kurulu bunu taktir edecektir.

MERAL AKŞENER'İN İMRALI İDDİASI

Bakın bunu gündeme getirdiler sonra ben cezaevi ile ilgili ne varsa arkadaşlarıma bütün belgeleri bilgileri çıkarttırdım. İmralı'daki cezaevinin dış güvenliğini alan askeri birimlerin olduğu yerde çatı da birtakım sorunlar olduğuna dair bir yazışma var. Buna yazışmaya istinaden bakın cezaevinin içinde değil tamamen askerlerin olduğu bölgede yerde inceleme yapmak üzere görevli heyet oraya gidiyor ve incelemelerde bulunuyor. Bundan sonra bakanlık oranın tamiri için gereken adımları atıyor. Ellerindeki belgeler de bunlar çünkü başka bir olay yok. Acık acık her şey yazıyor ve bu belgeleri basına da verdim. Bu belgelere bakarak "Öcalan ile görüşme çıkar mı?" baktığınız zaman görüştüler iddiasında bulunuyor Meral Akşener. Madem elinde resmi bir yazı var. Ben de Adalet Bakanı olarak, Meral Akşener'e resmi belgeyi açıklayın diyorum. Yok öyle bir şey. Bile bile yalan söylüyor. Kandil'in Kılıçdaroğlu'na verdiği destek karşısında sessiz kalmalarının kendi tabanlarında ve Türkiye kamuoyunda yarattığı infiali ortadan kaldırmak için yalan ortaya atıyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAVALA VE DEMİRTAŞ VAADİ

Hakim ya da savcı mısınız, nasıl serbest bırakacaksınız?