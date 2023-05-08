Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'de 14 Mayıs mesajı: İstanbul ayağa kalktıysa Türkiye ayağa kalkmış demektir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, tarihi İstanbul mitingiyle ilgili "14 Mayıs zaferinin Türkiye ve dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Şanlıurfa'ya ilk geldiğim gün şehre büyük bir konvoyla girmiştik yolda selam verdiğim her bir hemşehrim sağ olsun selamımızı aldı bize selam verdi ve bizi bağrına bastı o günden bugüne her geçen gün Şanlıurfa'da çok büyük bir kabul büyük bir sevgi ve saygı gördüm. Gördüğüm bu sevgi ve saygı benim Şanlıurfalılara karşı yükümü daha da artırdı.
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREFTİR"
Ben şimdi bu sevgiye bu saygıya bu kabule karşı nasıl teşekkür edeceğimi düşünüyorum. İnşallah seçimden sonra yapacağımız işlerle dökeceğimiz alın teriyle Şanlıurfalı hemşehrilerimize bu kabulün teşekkürünü öderiz diye düşünüyorum.
Şanlıurfa hazineler şehri, manevi hazineler, tarih, kültür medeniyet hazineleri, tarım ve mutfak hazineleri ve daha birçok hazinesi olan bir şehir. Böyle bir şehirde dünyanın parmakla gösterdiği yerlerden birinde peygamberler diyarında onların torunlarına hizmet etmek hizmetkar olmak benim için büyük bir onur büyük bir şereftir. İnşallah bu onura bu şerefe layık olacağız. Rabbim bizi Şanlıurfalılara karşı mahcup etmesin diye dua ediyorum.
"ŞANLIURFA'DA İNSANLAR BENİ YÖNLENDİRİYOR"
Seçim Şanlıurfa'da iyi gidiyor. Bir defa Şanlıurfa özelinde Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'mize karşı büyük bir muhabbet var. İnsanlar beni yönlendiriyor bak şuraya biraz daha fazla bak şurada eksiklik var orayı tamamla, şurada aksayan bir yön var o aksaklığı gider diye Şanlıurfa'da insanlar AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın daha büyük destek alması için dua ediyor çalışıyor öte yandan da bizzat şahsımı ve bütün arkadaşlarımızı da yönlendiriyorlar. O yüzden Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum. Bu sevgi ve saygının sandıklara da yansıyacağına yürekten inanıyorum.
Şanlıurfa'da 2018'in üzerinde bir sonuç alacağımıza da yürekten inanıyorum.
1,7 MİLYON KİŞİYLE İSTANBUL MİTİNGİ
Bence İstanbul mitingi seçimin sonucuna dair de çok şey söyler 14 Mayıs'a dair de çok şey söyler. Çünkü İstanbul Türkiye'dir. Sebebi İstanbul Türkiye'nin 81 ilinden göç almış ve her ili etkileyen de bir duruşu vardır. İstanbul ayağa kalktıysa Türkiye ayağa kalkmış demektir. İstanbul bir liderin arkasında duruyorsa Türkiye o liderin arkasında duruyor demektir. Çünkü İstanbul Türkiye'nin her ilini temsil ediyor.
14 MAYIS ZAFERİNİN TÜRKİYE VE DÜNYAYA İLANIDIR
İstanbul'daki bu miting İstanbul'un ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın yanında ardında saf tuttuğunu Cumhurbaşkanımıza ve milletvekilliğinde AK Parti'ye büyük bir destek vereceğinin Türkiye'ye ve dünyaya ilanıdır. Esasınde 14 Mayıs'ın sonucunu İstanbul dün ilan etmiştir. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, Başkanımız Erdoğan ve parlamentoda da Cumhur İttifakı diye mesajını bütün dünyaya verdiğini düşünüyorum.
ERZURUM'DA MİTİNG GERİLİMİ
Gönül isterdi ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun.
Soruşturmada gözaltına alınanlar var.
KILIÇDAROĞLU SOKAKLAR KONUSU
Tabi seçim güvenliği şu anda Türkiye'de en üst düzeyde. Bu geçmiş dönemlerde böyleydi. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi seçimdir. Dünyada en güvenilir seçim yapan ülkelerin başında Türkiye gelir. YSK ve seçim yöntemimiz bütün dünya tarafından da takdir görmektedir. Anayasa ve yasalarımıza göre seçimlerin genel yönetim ve denetimi YSK tarafından yargı eliyle de yapılmaktadır. Usulsüzlük, ihbar ve şikayetler YSK tarafından karara bağlamaktadır. Seçimi fiilen partiler yapmaktadır. Partilerin yaptığı bir seçimde hile olması mümkün değil. Her sandıkta 1 başkan 6 üye toplam 7 görevli var. Bunun 5'i parti temsilcilerinden oluşur. Bu kadar insanın 200 binden fazla sandıkta bir araya gelip ittifak etmesi CHP'li İYİ Partili MHP'li seçmenlerin aynı yerde buluşması fiilen mümkün değildir. O yüzden burada fiili bir imkansızlıkta var. Seçim güvenliğine ilişkin bir takım iddialarda bulunuyorsa ya gerçeği çarpıyor ya da bizim seçimi yasalarımızı ve uygulamalarımızı bilmiyor ve bir haberdir.
Seçim güvenliği tartışmalarını kim başlatıyorsa bilin ki o seçim sonucuna dair ümidi kalmamıştır. Seçimin kendi aleyhlerine inancı ile şimdiden seçim sonucuna bahane uydurmaktadır. Muhalefete diyorum ki seçim güvenlik tartışmalarına sığınmayın kaybedeceğiniz sonucu YSK'ya bağlamak için mazeret uydurmayın. Seçim güvenliğinden kimsenin endişesi olmasın. Geçmiş bugünün referansıdır. Kılıçdaroğlu seçmenin psikolojisini etkilemeye dönük hareketlerdi. Seçimi kazanıyoruz algısı yapmaya çalışıyor ama sahada böyle bir durum yok. Seçim sandıkta kazanılır milletin iradesi kimin kazanacağına kara verir.
"AÇILMAMIŞ OY PUSULARINDA MÜHÜR BASILI OLMASI İNCELENİYOR"
Bu iddialar geliyor ve incelemeler yapılıyor. Türkiye'nin seçim güvenliğine ilişkin konularda bir sıkıntısının olmadığını söyledim. Orada bununla ilgili bir durum varsa önce sandık kurulu buna karar verir ve sonra da ilgili seçim kurulu bunlar hakkında kararını verecektir. Eğer hukuksuz bir durum varsa ona göre iptal edilecektir. Bunların hepsi itiraza tabidir. Bir yerde bir iddianın var olması o işin aslının öyle olduğu anlamına gelmez. Eğer ki böyle bir durum varsa yaptırımlar belli. İlgili seçim kurulu bunu taktir edecektir.
MERAL AKŞENER'İN İMRALI İDDİASI
Bakın bunu gündeme getirdiler sonra ben cezaevi ile ilgili ne varsa arkadaşlarıma bütün belgeleri bilgileri çıkarttırdım. İmralı'daki cezaevinin dış güvenliğini alan askeri birimlerin olduğu yerde çatı da birtakım sorunlar olduğuna dair bir yazışma var. Buna yazışmaya istinaden bakın cezaevinin içinde değil tamamen askerlerin olduğu bölgede yerde inceleme yapmak üzere görevli heyet oraya gidiyor ve incelemelerde bulunuyor. Bundan sonra bakanlık oranın tamiri için gereken adımları atıyor. Ellerindeki belgeler de bunlar çünkü başka bir olay yok. Acık acık her şey yazıyor ve bu belgeleri basına da verdim. Bu belgelere bakarak "Öcalan ile görüşme çıkar mı?" baktığınız zaman görüştüler iddiasında bulunuyor Meral Akşener. Madem elinde resmi bir yazı var. Ben de Adalet Bakanı olarak, Meral Akşener'e resmi belgeyi açıklayın diyorum. Yok öyle bir şey. Bile bile yalan söylüyor. Kandil'in Kılıçdaroğlu'na verdiği destek karşısında sessiz kalmalarının kendi tabanlarında ve Türkiye kamuoyunda yarattığı infiali ortadan kaldırmak için yalan ortaya atıyorlar.
KILIÇDAROĞLU'NUN KAVALA VE DEMİRTAŞ VAADİ
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