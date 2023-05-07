CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Erzurum’da mağdur edebiyatı! AK Parti’nin İstanbul mitingini gölgelemeye çalıştı
Türkiye, 14 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine giderken HDP’nin de içine yer aldığı 7’li koalisyonda gerilim tavan yaptı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne 1 Milyon 700 binden fazla coşkulu vatandaş katıldı. Ancak bu tarihi tablo muhaliflerin ayarını bozdu. Tam bu miting esnasında CHP’li İBB’nin görevinin başında durmayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi için bölgeye gitti. İmamoğlu, Erzurum Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı anlayınca için çok ucuz mağduriyet edebiyatına girişti. Miting alanında varamadan otobüs üstünde konuşma yapan İmamoğlu, bir gurubun tepki ile karıştı. Kısa süreli arbede sonrası olay polis tarafından engellendi. Ancak AK Parti’nin dev İstanbul mitingini gölgelemek için İmamoğlu ve CHP’liler bu olayı büyütmeye çalıştı. Yaşanan bu olay üzerine AK Parti ve yetkili isimlerden CHP ve İmamoğlu'na peş peşe yanıt geldi.
14 Mayıs seçimleri için çalışmalara katılan ve görev bölgesini terk eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni miting adresi Dadaşlar Diyarı Erzurum'du.
İMAMOĞLU'NA ERZURUM'DA TEPKİ
Havuzbaşı Kent Meydanı'nda halk buluşmasına katılan İmamoğlu otobüs üstünde yaptığı konuşma esnasında meydanın arka tarafında toplanan grubun büyük tepkisi ile karşılaştı.
Otobüs üzerinden vatandaşlara bir süre hitap eden İmamoğlu, konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı ve aşağı indi.
POLİS PROTESTOCU GRUBA ANINDA MÜDAHALE ETTİ
İmamoğlu'nun otobüsünün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.
Ekrem İmamoğlu ise programını yarıda bırakarak havalimanına hareket etti.
VALİYE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT!
Olay sonrası bölgeden uzaklaşan İmamoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş'le telefonda görüştü.
İmamoğlu'nun telefonda Vali Memiş'i üstü örtülü bir biçimde tehdit etti.
İmamoğlu "Erzurumlular adına kınıyorum, dadaş adına kınıyorum. Beni daha yorma. 'Bana tedbirleri aldım ama üzgünüm' derseniz bunu söylerim size. Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum Sayın Valim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
MİTİNG ALANI BOŞ KALINCA YOL ORTASINDA DURDULAR
Dün 7'li koalisyonun Maltepe mitingi büyük bir fiyasko ile sonuçlanmıştı.
Ezrurum'da da miting alanı boş kalınca AK Parti'nin İstanbul mitingini gölgelemek için İmamoğlu ve CHP'liler bu olayı büyütmeye çalıştı.
Yaşanan bu olay üzerine AK Parti'den CHP ve İmamoğlu'na peş peşe yanıt geldi.
AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI İBRAHİM KÜÇÜKOĞLU'NDAN "MİTİNG ALANI" AÇIKLAMASI
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.
"CHP MİTİNG YAPMAMIZA İZİN VERİLMİYOR' İMAJINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI"
Küçükoğlu, şunları kaydetti:
"4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting gibi faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler İl Seçim Kurulu'na müracaat eder ve gerekli izin sonrası istenilen alanlar tahsis edilir. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı, Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, yine yalan ve iftiraya başvurmuştur. 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaya çalışan bu zihniyet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kaldı ki toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır. Miting yapacak cesareti olmayanların, aziz milletimizin hasletlerinden uzak olan terör sevicilerine en güzel cevabı, en güzel tokadı sandıkta aziz milletimiz verecektir."
Talep edilen yerin miting alanı olmadığını belirten Küçükoğlu, açıklamasında, "Havuzbaşı Meydanı'nda yatırım ve projelerimizin açılış ve teşhiri sürekli yapılmaktadır. Hal böyleyken asılsız iddia ve söylemlerle şahsımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizi hedef haline getirenleri şiddetle kınıyorum. Söz konusu alanın sürekli olarak Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından teşhir alanı olmasına rağmen, partimize ve seçim çalışmalarımıza yönelik provokasyonlara meydan vermemek adına araçlarımız Kent Meydanı'ndan çıkartılmıştır. Muhalefet ittifakının her fırsatta yaptığı mağdur rolüne karşı kadim şehir Erzurum'un, yerel yönetimlerde duayen isim olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e karşı iftira, ve ithamlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN'DEN "MİTİNG ALANI" AÇIKLAMASI
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'daki mitinginin gerçekleştirileceği alanla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "CHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır. 4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler, İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler, İl Seçim Kuruluna müracaat eder ve söz konusu alan ya da alanlar alınan kararla ilgililere tahsis edilir." ifadelerini kullandı.
Sekmen, açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi, İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen miting alanını dolduramayacağını anladığından sağı solu karalayarak 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaktadır. Miting alanı müsaittir ve ilgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir. Talep edilen yer, miting alanı değildir. CHP, konuyu sabote etmektedir."
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun miting alanındaki yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ÖNCEDEN BELİRLENMEYEN BİR YERDE MİTİNG YAPTI"
Sekmen yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanlığının mitingle ilgili yazılı müracaatı yok.İmamoğlu önceden belirlenmeyen bir yerde miting yaptı. Tedbir almamıza rağmen belirli bir gruptan müdahale oldu. O müdahaleyi engellemeyecek çalışmamızı da yaptık." ifadelerini kullandı.
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