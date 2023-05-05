Deprem ve sel tatili sonrası şimdi de seçim tatili! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle tatile çıktı
Son dakika haberi | İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayaliyle il il gezen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de 1-14 Mayıs tarihleri arasında yıllık izne çıktı. Daha önce depremde kar tatiline giden, sel felaketi sırasında da tatilde olan İmamoğlu, şimdi de seçim tatiline çıkmış oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, 7'li koalisyonun ortak ayadı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadiyle yola çıktı.
Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali kuran İmamoğlu ise, İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakarak il il gezmeye başladı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından da gideceği yerleri video çekerek duyuruyor.
Deprem zamanında kar tatiline çıkan, sel felaketinde de tatilde olan İmamoğlu, şimdi de seçim tatiline çıktı. İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun 1-14 Mayıs tarihleri arasında yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.
İZİN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılan bildirimde, 1-14 Mayıs tarihlerinde İmamoğlu'nun izinde olacağı belirtildi.
Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:
"01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."
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