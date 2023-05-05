Deprem ve sel tatili sonrası şimdi de seçim tatili! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle tatile çıktı

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali kuran İmamoğlu ise, İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakarak il il gezmeye başladı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından da gideceği yerleri video çekerek duyuruyor.

Deprem zamanında kar tatiline çıkan, sel felaketinde de tatilde olan İmamoğlu, şimdi de seçim tatiline çıktı. İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun 1-14 Mayıs tarihleri arasında yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.