Seçim ilk turda biter mi? Batı neden seçime müdahale ediyor?
Türkiye hızlı şekilde 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda milyonlarca insana hitap ediyor ve yeni müjdelerle halkın karşısına çıkıyor. Muhalefet ise sırtını dayağı PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yıkımdan ve Batı’ya teslimiyetten bahsediyor. Peki muhalefet milli projelerden neden rahatsız? Kılıçdaroğlu’na HDP desteği ne anlama geliyor? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına konuk olan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici değerlendirdi.
14 Mayıs seçimlerine artık 8 gün kaldı. Cumhur İttifakı ve AK Parti büyük İstanbul mitingine hazırlanıyor. Meydanlar son haftaya girerken giderek ısınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan gittiği her ilde halkın karşısına proje ve müjdelerler çıkıyor.
Peki seçim ilk turda biter mi? Batı neden seçime müdahale ediyor? muhalefet milli projelerden neden rahatsız? Kılıçdaroğlu'nda HDP desteği ne anlama geliyor? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına konuk olan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici verdi.
Mustafa Destici'nin öne çıkan sözleri:
Bugün Tuzla'da programım vardı oradan yayına geldim. Gün içinde çok yoğun bir programımız var. Sahada durumlar Cumhur İttifakı lehine gelişiyor. Cumhurbaşkanımız ve adayımız lehine saha gelişmeler yaşanıyor. Sahada bizim lehimize yükseliş olduğunu görüyoruz. Vatandaşımızın önceden kafasında birtakım sorular vardı bunun temel sebebi 2020 yılında yaşanan bir pandemi vardı. Bu süreçte tedarik zincirlerinin kırılması ham madde fiyatlarının yükselmesi sorunlara yol açtı. Enerji bulunamaz hale geldi. Ülkemiz bu dönemi yönetmeyi bildi. İşte biz BBP olarak 4-5 alanda bir ülkenin kendi kendine yetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi ve savaş gibi dönemlerde paranız bile olsa alamıyorsunuz.
Savunma Sanayii çok önemli ve bu alanlardan bir tanesi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu gördük kendi uçaklarımızın bombalarını bize vermediler ama şimdi hepsini kendimiz yapıyoruz. İlaç sanayi, burada Türkovac'ı ürettik. Gıda da kendi kendinize yetmek zorundasınız Türkiye'nin bu potansiyeli var. İşte bu alanda büyük atılımlar yapıyoruz. Enerji konusu da ülkenin varlığı için oldukça önemli. Enerji olmadığı zaman üretim yapılmıyor. Türkiye bu 4 alanda çok önemli atılımlar yaptı. Karadeniz'de kendi sondaj gemilerimizle parasal değeri 1 trilyon değere yakın 710 milyar metreküp doğalgazı bulduk. Bunun yanında Gabar'da petrol çıkardık. Bunların yanında tarım ve çiftçi, esnaf ve emekli destekleniyor.
En düşül emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Enflasyonun çok üzerinde bir artış yapıldı. Emekli maaşı burada yüzde 500 artmış durumda. Aynı durum çalışan kesimlerimiz ve memurlarımız içinde yapılmış. 700 bin işçi için zam görüşmeleri sürüyor. Şehir bacına küfreden bir takım insanlar buradan siyaset yapıyor ama istediklerini yapamayacaklar. İşçi kardeşlerimiz hakkı olanı toplu sözleşmede alacaklar. Bakın devletimiz toplamda 5 milyonu bulacak EYT sorununu çözdü. Peki bu EYT sorunu nasıl ortaya çıktı? Kemal Kılıçdaroğlu 97-99 SGK Genel Müdürü olarak görev yaptı. SGK battı ve maaş ödeyemez duruma geldi, 99'dan sonra iktidara gelen koalisyon hükümeti emeklilikte yaş sınırı getirdi. Burada milyonlarca insanını emeklilik hayali 10-15-20 yıl ileriye atıldı. Biz Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz kanun teklifi ile bu sorunu ortadan kaldırdık. 500 binden fazla olan sözleşmeli sorununu ortadan kaldırdık. 2 milyondan fazla taşeron kadroya geçiş yaptı. Yine bizim verdiğimiz kanun teklifi ile 3600 ek gösterge hakkına kavuştu. Hem çalışırken maaşı biraz arttı hem de emekli olunca maaşın düşmesi engellendi. Beklentileri olan kesimler var biz bunlarla ilgili seçimden sonra gerekli kanuni düzenlemeleri yapacağız.
Türkiye şu anda vatandaşına verdiği doğal gazın yüzde 75'ini sübvanse ediyor. Biz elektrik, doğalgaz ve su da zaruri ihtiyaçların bedava verilmesi ondan sonra kademeli bir fiyat tarifesine geçilmesini parti olarak istiyoruz. En yüksek kesimde olanlarında gerçek değerinden verilmesini istiyoruz. Yani burada asgari ücretli için de sübvansiyon var en zengin içinde sübvansiyon var. Burada asgari ücretli desteklenmeli diğerinden tam fiyat alınmalı. Burada zaruri ihtiyaç kısmı da bedava olmalı.
Benim sahada gördüğüm şu; bundan 15 gün önce sorsalar 2. tura kalabilir derdim ama şu anda çok rahatlıkla 1. turda biteceğini öngörüyorum. Şu anda Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 49'un üzerinde. Buna yurt dışı oyları dahil değil. Yurt dışında 3 milyondan fazla oy var. Geçtiğimiz seçimde 1,5 milyon civarında oy kullanılmış. Katılım yüzde 50-55 olmuş ama bu seçimde katılımın yüzde 65 olması bekleniyor. Geçtiğimiz seçimde oy dağılımına baktığımızda Cumhur İttifakı yüzde 65 oy almış. Bu oyun muhafaza edildiği ve arttığı görülüyor. Burada oranlara bakıldığı zaman bizim lehimize 1 ila 1,5 puan fark var ve bunu eklediğimizde seçimin yüzde 51 civarında bir oyla 1. turada biteceğini düşünüyorum.
KILIÇDAROĞLU HDP İLE NE GÖRÜŞTÜ?
Kılıçdaroğlu HDP'ye Bakanlık ve yardımcılık sözü verdi. HDP yasal olabilir ama meşru değil. Kemal Kılıçdaroğlu alenen çıkıp 'Ben yerel yönetim özerklik şartını getireceğim' diyor. Yani ülkenin bir bölümüne özerlik vermeye kalkacak. Aynı Irak'taki gibi PKK'PYD'ye ülkenin güneyinde bölgesel yönetim verecek. Ülkenin güneyinde yani Suriye başka olacağına YPG olsun istiyor. Aklı cin gibi olan Kılıçdaroğlu PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor mu? Selahattin Demirtaş'a ve Kavala'ya özgürlük vaat ediyor. Sırrı Sakık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öcalan'a özgürlük sözü verdiğini açıkladı bunu yalanlayan oldu mu? Çakma milliyetçi Meral Akşener buna bir şey söyledi mi? Ben bunu deyince kızıyorlar ama gerçek milliyetçi bu söze tepki verir. Meral Akşener de PKK'nın oyuna muhtaç. Bütün terör örgütleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
THE ECONOMIT'İN TARTIŞMALI KAPAĞI
Kendi sömürge düzenlerine karşı çıkanı yıkmak istiyorlar. Batı bizim kaybetmemizi istiyor. The Economist'in başında İngiltere'nin sömürgesinden sorumlu isim var. Bunlar kendi sömürge ve emperyalist düzenlerine kim karşı çıkarsa kimi bunun karşısında bir engel olarak görürlerse onu yıkmak istiyorlar. Bunu nitekim Türkiye'de denediler. Ayaklanmalar, darbeler denediler ama milletimiz ve Cumhur İttifakı olarak biz buna müsaade etmedik.
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