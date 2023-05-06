Seçim ilk turda biter mi? Batı neden seçime müdahale ediyor?

En düşül emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Enflasyonun çok üzerinde bir artış yapıldı. Emekli maaşı burada yüzde 500 artmış durumda. Aynı durum çalışan kesimlerimiz ve memurlarımız içinde yapılmış. 700 bin işçi için zam görüşmeleri sürüyor. Şehir bacına küfreden bir takım insanlar buradan siyaset yapıyor ama istediklerini yapamayacaklar. İşçi kardeşlerimiz hakkı olanı toplu sözleşmede alacaklar. Bakın devletimiz toplamda 5 milyonu bulacak EYT sorununu çözdü. Peki bu EYT sorunu nasıl ortaya çıktı? Kemal Kılıçdaroğlu 97-99 SGK Genel Müdürü olarak görev yaptı. SGK battı ve maaş ödeyemez duruma geldi, 99'dan sonra iktidara gelen koalisyon hükümeti emeklilikte yaş sınırı getirdi. Burada milyonlarca insanını emeklilik hayali 10-15-20 yıl ileriye atıldı. Biz Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz kanun teklifi ile bu sorunu ortadan kaldırdık. 500 binden fazla olan sözleşmeli sorununu ortadan kaldırdık. 2 milyondan fazla taşeron kadroya geçiş yaptı. Yine bizim verdiğimiz kanun teklifi ile 3600 ek gösterge hakkına kavuştu. Hem çalışırken maaşı biraz arttı hem de emekli olunca maaşın düşmesi engellendi. Beklentileri olan kesimler var biz bunlarla ilgili seçimden sonra gerekli kanuni düzenlemeleri yapacağız.