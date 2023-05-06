İngiliz ve Fransızların ardından şimdi de Avusturya basını Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Sonunda kurtuluyor muyuz?
Seçimlere çok az bir süre kalırken batı medyası Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde The Economist "Erdoğan gitmeli" manşetini atarken Fransız medyası da benzer başlıklarla Başkan Erdoğan'a kapaklarında yer vermişti. Bugün ise yeni skandal Avusturya'da yaşandı. Avusturya Profil Dergisi Türk Bayrağı ve Başkan Erdoğan'ı kapağına taşırken "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığını attı. İşte detaylar...
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan batı medyasının bir numaralı hedefi haline geldi.
"ERDOĞAN GİTMELİ" MANŞETİYLE ÇIKTILAR
İlk olarak İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" manşetiyle okurlarının karşısına çıkarken sonrasında ise Fransız L'Express ve Le Point "Erdoğan'ın kaos riski" ve "Savaş tehdidi ve Batı nefreti" başlığıyla yayınlandı.
Bu 3 skandalın ardından ise bir haber de Avusturya'da geldi.
İLK SKANDAL THE ECONOMİST'TEN
The Economist dergisi büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı. The Economist'in bu kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
FRANSIZ MEDYASI DA DEVREDE
Bu gelişmeler yaşanırken The Economist'in yanı sıra Fransız Le Point ve L'Express dergileri de bugünkü kapaklarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.
"ERDOĞAN'IN KAOS RİSKİ"
L'Express kapağında ise "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" ifadelerine yer verirken Başkan Erdoğan'In Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkiler ve anlaşmalarına da kapakta yer ayırdı.
"DİĞER BİR PUTİN"
Yine Fransız dergisi Le Point kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…" ifadelerini kullandı ve Erdoğan'ı "Diğer bir Putin" olarak değerlendirdi.
"SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"
Bu gelişmeler sonrası Avusturya Profil Dergisi "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı ile çıktı.
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