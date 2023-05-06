İngiliz ve Fransızların ardından şimdi de Avusturya basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı: Sonunda kurtuluyor muyuz?

Bu 3 skandalın ardından ise bir haber de Avusturya'da geldi.

İLK SKANDAL THE ECONOMİST'TEN

The Economist dergisi büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.